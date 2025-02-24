Телефон – ваш помощник или хозяин? Узнали, как перестать скроллить ленту часами

Каждый «пик» и «дзынь» заставляет нас хвататься за телефон? Пересмотрите настройки уведомлений и оставьте только важные – напоминания о встречах.

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что зашли в телефон «на минутку», а очнулись через час, пересмотрев сотни видео и постов? Смартфон – одновременно инструмент для работы и источник бесконечных отвлечений. Как перестать бесконечно скроллить ленту и начать использовать гаджет с пользой? Держите рабочие лайфхаки!

Александра Павлюк, блогер: Есть много спасающих функций в телефоне, как ночной режим, режим без звука, чтобы минимизировать время нахождения в интернете. Даже час времени в день без телефона – это уже меньше, уровень стресса, лучше сон, лучше пищеварение.

А как же цифровой детокс? Если чувствуете, что зависимость от телефона растет, попробуйте радикальные методы: день без экрана – один раз в неделю откладываем гаджеты и живем реальной жизнью. Отпуск от соцсетей – удалите их на пару дней и посмотрите, как изменится ваше настроение. Физический барьер – кладите телефон в другую комнату, когда работаете или отдыхаете.

Александра Воробьева, коуч личностного роста:

Поставьте себе будильник на 15 минут. Вот вы провалились в 15 минут – будильник зазвенел. Даже если вы на пять минут отложите, то, скорее всего, просидите в телефоне 20-25 минут, но если будильника нет, то, скорее всего, вы просидите там два часа и потом будете себя ругать.

Ну и, конечно, допустим, отключать интернет на ночь. В девять вечера я предлагаю телефон оставлять. Я делаю детокс. Я могу не отвечать с вечера и до утра, даже в выходные.