Телефон – ваш помощник или хозяин? Узнали, как перестать скроллить ленту часами
Вы когда-нибудь ловили себя на том, что зашли в телефон «на минутку», а очнулись через час, пересмотрев сотни видео и постов? Смартфон – одновременно инструмент для работы и источник бесконечных отвлечений. Как перестать бесконечно скроллить ленту и начать использовать гаджет с пользой? Держите рабочие лайфхаки!
Каждый «пик» и «дзынь» заставляет нас хвататься за телефон? Пересмотрите настройки уведомлений и оставьте только важные – напоминания о встречах.
Александра Павлюк, блогер:
Есть много спасающих функций в телефоне, как ночной режим, режим без звука, чтобы минимизировать время нахождения в интернете. Даже час времени в день без телефона – это уже меньше, уровень стресса, лучше сон, лучше пищеварение.
А как же цифровой детокс? Если чувствуете, что зависимость от телефона растет, попробуйте радикальные методы: день без экрана – один раз в неделю откладываем гаджеты и живем реальной жизнью. Отпуск от соцсетей – удалите их на пару дней и посмотрите, как изменится ваше настроение. Физический барьер – кладите телефон в другую комнату, когда работаете или отдыхаете.
Александра Воробьева, коуч личностного роста:
Поставьте себе будильник на 15 минут. Вот вы провалились в 15 минут – будильник зазвенел. Даже если вы на пять минут отложите, то, скорее всего, просидите в телефоне 20-25 минут, но если будильника нет, то, скорее всего, вы просидите там два часа и потом будете себя ругать.
Ну и, конечно, допустим, отключать интернет на ночь. В девять вечера я предлагаю телефон оставлять. Я делаю детокс. Я могу не отвечать с вечера и до утра, даже в выходные.
За час до сна тоже убирайте телефон подальше. Вместо ленты – читайте книгу, разговаривайте с близкими или просто отдыхайте. Качество сна улучшится мгновенно. Телефон – это инструмент, а не хозяин вашей жизни. Управляйте им осознано. Убирайте лишнее, ставьте границы. Тогда он будет помогать вам, а не тратить время впустую. Попробуйте хотя бы один лайфхак– и уже через неделю увидите разницу.
Подробности смотрите в видео.