«Юность» взяла верх над «Шахтёром» в ЧБ по хоккею

Четыре матча были сыграны в чемпионате страны по хоккею. Лидеры первенства одержали синхронные победы. «Юность» взяла верх над «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды долго присматривались друг к другу. Первую шайбу зрители увидели только во втором периоде. Неожиданно для многих отличились «горняки». Цель поразил Петров. После перерыва инициативой плотно завладели хозяева. Паритет восстановил Кучкин. Он набирает бомбардирские баллы уже в 10-й игре кряду.

Спустя 120 секунд уже минчане оказались впереди. Забросил Литовченко. А незадолго до сирены Буяльский упрочил перевес. «Калийщики» сумели ответить единожды. 3:2 – в пользу команды Сергея Стася.

Другой фаворит розыгрыша «Динамо» из Молодечно всухую обыграл «Металлург». Для подопечных Игоря Руфа нынешний успех, только вдумайтесь, 13-й кряду!