Шайба Алексея Протаса принесла победу «Вашингтону» над «Миннесотой» в одном из матчей чемпионата НХЛ. Наш форвард провел на льду почти 16 с половиной минут, исполнил три броска, допустил одну потерю и завершил противостояние с нулем в графе полезности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент Протас – второй бомбардир команды. Более того, воспитанник витебского хоккея демонстрирует лучший старт сезона среди белорусов за историю лиги. В пяти матчах у земляка 6 баллов. С результативным действием и Артем Левшунов.

Впрочем, ассист белоруса не помог «Чикаго». «Ястребы» уступили по буллитам «Ванкуверу» – 2:3. Защитник приложил клюшку к первому голу команды. Наш хоккеист действовал во второй паре обороны. Айс-тайм составил без малого 14 минут, единожды угрожал неприятельским владениям и применил силовой прием. В пяти дуэлях у него 2 балла при показателе полезности +4.