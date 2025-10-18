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Александра Саснович не сумела выйти в основную сетку турнира в Японии

18 октября 2025 17:53
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Александра Саснович не сыграет в основной сетке теннисного полутысячника в Токио. Наша спортсменка в борьбе уступила Сюзан Ламенс из Нидерландов. Фавориткой была соперница, в мировом рейтинге девушек разделяют почти 50 позиций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте матча лучше действовала оппонентка – 6:4. Но затем белоруска полностью перехватила инициативу. Во втором сете она не отдала ни единого гейма. Казалось, и в третьей партии Саснович своего не упустит. Только мастеровитая Ламенс не просто вернулась в противостояние. Она в итоге покинула корт победительницей – 6:4. Интересная деталь: в сумме вторая ракетка страны выиграла больше розыгрышей. Но матч остался за визави.

# Теннис

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