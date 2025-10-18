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Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?

18 октября 2025 17:25
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Сельское хозяйство становится более привлекательным для молодежи. В Беларуси появился еще один существенный инструмент поддержки молодых специалистов. На неделе Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще один шаг к тому, чтобы молодые специалисты чувствовали уверенность в завтрашнем дне и понимали востребованность их труда.

Президент не раз подчеркивал: без деревни не будет страны. Уже в первые годы нашей независимости задача была держать курс на поддержку села. Как результат – государство ежегодно инвестирует в модернизацию сельхозпредприятий, закупку техники, строительство жилья. Для работающих на селе предусмотрены доплаты, льготные кредиты, налоговые преференции. Создаются все условия не только для работы, но и для жизни. Поддержка села – это не просто социальная мера, это инвестиция в устойчивое развитие и будущее всей страны. Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в ВВП – более 6 %, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси и экспорт в десятки стран.

Достойные результаты работы белорусских аграриев видны в том числе по результатам уборочной кампании. Они приближаются к 10-миллионному намолоту. Сейчас основную прибавку к уже собранным зерновым и рапсу обеспечивает кукуруза. Ход уборочной и ситуация в сельском хозяйстве в целом на контроле главы государства. Тему во Дворце Независимости обсуждали в рамках совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год. Тогда же говорили и о текущей ситуации.

Село с перспективой. Репортаж Полины Королевы.

Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?-2

Анна Лищинская, зоотехник сельхозпредприятия «Мирополье»:
В других профессиях я себя не видела. С детства знала, что буду работать с животными. Зоотехник меня привлек намного больше, здесь больше работы с животными, с генетикой, с развитием молочного потенциала, то есть будущее.

Будущее Беларуси неразрывно связано с деревней. Без сельского хозяйства и производимой в отрасли продукции не будет продовольственной безопасности, высоких показателей экспорта, не будет страны. В начале двухтысячных за возрождение села взялись активно, была реализована амбициозная по масштабам и задачам пятилетняя программа. Но и с ее завершением деревню не оставили без внимания. Все так же комплексно решаются задачи по повышению привлекательности агрогородков, малых населенных пунктов. Чувствительным вопросом остается кадровый.

Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?-4

Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня достаточно на государственном уровне сделано стимулов, чтобы молодых людей привлекала отрасль сельского хозяйства. Самый важный элемент любовь к деревне, селу, ориентированная молодежь. И много делается: и агроклассы, и профориентационная работа, и школьников вывозим нас сельхозпредприятия, а сегодня есть что посмотреть – технологический процесс.

В городе для молодого специалиста уже не столько преференций, как на селе. На неделе перечень дополнили. Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса. Документ вносит изменения в уже действующий указ 2013 года и повышает сумму выплат – независимо от зарплаты. В течение двух лет сотрудники будут получать не 125, а 273 рубля. В случае продления контракта еще на три года ежемесячная доплата составит 409 рублей вместо 188.

Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?-6

Андрей Волохович, управляющий отделением «Староборисов» сельхозпредприятия «Мирополье»:
На сегодняшний день хорошая мысль платить дополнительные материальные выплаты молодым специалистам. Это позволит задержать молодежь на селе. Сегодня деньги немалую роль играют в нашей жизни. И поэтому материальное стимулирование для молодых специалистов – хороший бонус в наше время. Это дополнительные плюс и толчок, чтобы молодые специалисты приехали к нам в сельское хозяйство, продолжали плодотворно работать, закреплялись, оставались у нас жить и обеспечивали продовольственную безопасность нашей страны.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Молодые специалисты # Александр Лукашенко

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