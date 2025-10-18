Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?
Сельское хозяйство становится более привлекательным для молодежи. В Беларуси появился еще один существенный инструмент поддержки молодых специалистов. На неделе Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще один шаг к тому, чтобы молодые специалисты чувствовали уверенность в завтрашнем дне и понимали востребованность их труда.
Президент не раз подчеркивал: без деревни не будет страны. Уже в первые годы нашей независимости задача была держать курс на поддержку села. Как результат – государство ежегодно инвестирует в модернизацию сельхозпредприятий, закупку техники, строительство жилья. Для работающих на селе предусмотрены доплаты, льготные кредиты, налоговые преференции. Создаются все условия не только для работы, но и для жизни. Поддержка села – это не просто социальная мера, это инвестиция в устойчивое развитие и будущее всей страны. Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в ВВП – более 6 %, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси и экспорт в десятки стран.
Достойные результаты работы белорусских аграриев видны в том числе по результатам уборочной кампании. Они приближаются к 10-миллионному намолоту. Сейчас основную прибавку к уже собранным зерновым и рапсу обеспечивает кукуруза. Ход уборочной и ситуация в сельском хозяйстве в целом на контроле главы государства. Тему во Дворце Независимости обсуждали в рамках совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год. Тогда же говорили и о текущей ситуации.
Село с перспективой. Репортаж Полины Королевы.
Анна Лищинская, зоотехник сельхозпредприятия «Мирополье»:
В других профессиях я себя не видела. С детства знала, что буду работать с животными. Зоотехник меня привлек намного больше, здесь больше работы с животными, с генетикой, с развитием молочного потенциала, то есть будущее.
Будущее Беларуси неразрывно связано с деревней. Без сельского хозяйства и производимой в отрасли продукции не будет продовольственной безопасности, высоких показателей экспорта, не будет страны. В начале двухтысячных за возрождение села взялись активно, была реализована амбициозная по масштабам и задачам пятилетняя программа. Но и с ее завершением деревню не оставили без внимания. Все так же комплексно решаются задачи по повышению привлекательности агрогородков, малых населенных пунктов. Чувствительным вопросом остается кадровый.
Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня достаточно на государственном уровне сделано стимулов, чтобы молодых людей привлекала отрасль сельского хозяйства. Самый важный элемент – любовь к деревне, селу, ориентированная молодежь. И много делается: и агроклассы, и профориентационная работа, и школьников вывозим нас сельхозпредприятия, а сегодня есть что посмотреть – технологический процесс.
В городе для молодого специалиста уже не столько преференций, как на селе. На неделе перечень дополнили. Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса. Документ вносит изменения в уже действующий указ 2013 года и повышает сумму выплат – независимо от зарплаты. В течение двух лет сотрудники будут получать не 125, а 273 рубля. В случае продления контракта еще на три года ежемесячная доплата составит 409 рублей вместо 188.
Андрей Волохович, управляющий отделением «Староборисов» сельхозпредприятия «Мирополье»:
На сегодняшний день хорошая мысль платить дополнительные материальные выплаты молодым специалистам. Это позволит задержать молодежь на селе. Сегодня деньги немалую роль играют в нашей жизни. И поэтому материальное стимулирование для молодых специалистов – хороший бонус в наше время. Это дополнительные плюс и толчок, чтобы молодые специалисты приехали к нам в сельское хозяйство, продолжали плодотворно работать, закреплялись, оставались у нас жить и обеспечивали продовольственную безопасность нашей страны.
Далее смотрите в видео.