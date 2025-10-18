Новый стимул для аграриев! Как мотивируют молодых людей выбирать работу на селе?

Сельское хозяйство становится более привлекательным для молодежи. В Беларуси появился еще один существенный инструмент поддержки молодых специалистов. На неделе Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще один шаг к тому, чтобы молодые специалисты чувствовали уверенность в завтрашнем дне и понимали востребованность их труда.

Президент не раз подчеркивал: без деревни не будет страны. Уже в первые годы нашей независимости задача была держать курс на поддержку села. Как результат – государство ежегодно инвестирует в модернизацию сельхозпредприятий, закупку техники, строительство жилья. Для работающих на селе предусмотрены доплаты, льготные кредиты, налоговые преференции. Создаются все условия не только для работы, но и для жизни. Поддержка села – это не просто социальная мера, это инвестиция в устойчивое развитие и будущее всей страны. Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в ВВП – более 6 %, обеспечивая продовольственную безопасность Беларуси и экспорт в десятки стран.

Достойные результаты работы белорусских аграриев видны в том числе по результатам уборочной кампании. Они приближаются к 10-миллионному намолоту. Сейчас основную прибавку к уже собранным зерновым и рапсу обеспечивает кукуруза. Ход уборочной и ситуация в сельском хозяйстве в целом на контроле главы государства. Тему во Дворце Независимости обсуждали в рамках совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год. Тогда же говорили и о текущей ситуации.