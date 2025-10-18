Кофе. Очередь. Заправка. Пустовой – о трендах недели после совещания Лукашенко

Евгений Пустовой, политический обозреватель: «Ни в коем случае не обидеть белорусов». Это не просто фраза заигрывания с обществом. Это новое направление нашей идеологии. Пусть не стратегия, но точно тактика. Было время, когда создавали современную государственность, управленческую вертикаль, институты власти, даже политические традиции, культуру взаимоотношений «общество – власть». Это было всегда строительство государства для народа. А теперь вообще – для человека.

Евгений Пустовой:

Заправки, кофе, очереди – тренд соцсетей. Три момента. Первое. Ну да, у нас заправки с запахом кофе, а не бензина. Это говорит о качестве оказываемых услуг. И в целом о качестве жизни белорусов: уютно, чисто, комфортно. Второе. Да, это уже мемная тема. Ее обсуждают на кухнях и маршрутках. Обсуждаем очереди на заправках не из-за перебоев с топливом, а любителей кофе. И это радует. Тем, что других забот нет. Причем обсуждаем даже на уровне Президента. Соцсети у нас не закрыли, а превратили в общественную приемную Александра Лукашенко. Я иногда сам сбрасываю такие видосики пресс-секретарю главы государства. Ответ: Евгений, уже разобрались.

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С одной стороны, это говорит об открытости власти, с другой – нашем иждивенчестве. Ну не на каждый же чих Первому реагировать, ведь он политический мастодонт, за целую страну отвечает, а к нему со всякой мишурой. Хотя так лучше. Значит, верят, знают: решит. К пустому колодцу за водой не ходят. И третий момент, очень показательный. Касается не власти, не политики, не экономики, а нас с вами – уважение друг другу. Бросать машину у колонки, когда идешь пить кофе. Кто виноват?



Итог. Очень хорошо, что именно это «болит» белорусам. А милиция занимается такими поручениями. Мы просто живем под зонтиком Батьки. И каждый раз во время кадровых дней во Дворце Независимости звучит это поручение-напутствие Первого. Из государства для народа мы становимся страной для человека.

Нести ответственность и не отпихиваться от людей! Лукашенко об акцентах в работе местной вертикали.

Евгений Пустовой:

Первой по частоте употребления из уст Первого звучит фраза «экономика – это главное». Молодежь Непала, у которой признаком обеспеченности было наличие гаджетов, и польские паны, обеспеченность которых белорусам вражеские центры управления продают как образцовую, – все недовольны своим положением. Поколение Z-потребителей в одной из самых беднейших стран мира сместило правительство. Почти половина населения Польши против правительства Туска.

Но еще пара непопулярных и бессмысленных шагов (типа закрытия границ с Беларусью) и антирекорд народной любви пану Туску гарантирован. Такие разные страны с разным достатком, уровнем развития в разных частях мира, а причина общественного недовольства одна. Причем и Непал, и Польша – религиозные государства. В столице Непала, Катманду, лабиринты старого квартала, в котором находится множество индуистских и буддийских святынь. В Польше нет деревни без костела. Но сейчас современная религия – это сытые чрева, новый айфон и билет на заморский берег. Экономика – это главное. Постоянно напоминает Первый. А в Беларуси она мобилизационная.