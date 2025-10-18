От народной песни до современных хитов! Как проходит в Минске «Душевный фестиваль»

От народной песни до современных хитов. Белорусская столица принимает «Душевный фестиваль». Сегодня, 18 октября, для зрителей подготовили сразу два ярких мероприятия. Во Дворце спорта проходит концерт-дискотека. Настоящий праздник для тех, кто соскучился по песням 90-х и 2000-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляли публику, расскажет Патриция Станкевич.

Патриция Станкевич, корреспондент:

Яркий свет софитов и знакомая с детства музыка. Через творчество артисты дарят зрителям свое душевное тепло. В зале – нет свободных мест. Под самые популярные композиции многие подпевают. А значит, со своей главной задачей – объединить поколения, настроения и вкусы – фестиваль справляется.

На сцене – белорусские и российские артисты: Александра Мелех, Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин. Приехали на душевный марафон и легендарные «Бурановские бабушки». Элементы народного фольклора в своих композициях они сочетают с современными музыкальными стилями. Сердца зрителей исполнители зажгли хитом «Party for Everybody».

Евгения Косынкина, художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки»:

А как мы Минск любим, вот так он к нам относится. Мы сюда приезжаем как домой, рады каждой улыбке. У вас народ приятный, он такой добрый, спокойный, улыбчивый.

Яркое шоу-выступление и у народного ансамбля «Батька Атаман». Мощь мужских голосов, казачьи переплясы, трюки с шашкой – все это у зрителей вызывает восторг.

Владимир Куксенков, руководитель казачьего народного ансамбля «Батька Атаман»:

Казачьи песни – это песни народные, старинные песни, которые пели наши деды, прадеды, бабушки. Поэтому все знают, конечно, их. И передается из поколения в поколение. Мы их делаем в своей аранжировке, просто более современной, немножко для современного слушателя адаптируем. И они звучат, сами видите, ярко. Тут и радушие, и веселье, и для многих ностальгия. Душевный номер исполнила белорусская группа «Добрыя людзі». На сцене их новая песня – «Свята».