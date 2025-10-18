От народной песни до современных хитов! Как проходит в Минске «Душевный фестиваль»
От народной песни до современных хитов. Белорусская столица принимает «Душевный фестиваль». Сегодня, 18 октября, для зрителей подготовили сразу два ярких мероприятия. Во Дворце спорта проходит концерт-дискотека. Настоящий праздник для тех, кто соскучился по песням 90-х и 2000-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем удивляли публику, расскажет Патриция Станкевич.
Патриция Станкевич, корреспондент:
Яркий свет софитов и знакомая с детства музыка. Через творчество артисты дарят зрителям свое душевное тепло. В зале – нет свободных мест. Под самые популярные композиции многие подпевают. А значит, со своей главной задачей – объединить поколения, настроения и вкусы – фестиваль справляется.
На сцене – белорусские и российские артисты: Александра Мелех, Лена Василек, Сергей Войтенко, Алексей Петрухин. Приехали на душевный марафон и легендарные «Бурановские бабушки». Элементы народного фольклора в своих композициях они сочетают с современными музыкальными стилями. Сердца зрителей исполнители зажгли хитом «Party for Everybody».
Евгения Косынкина, художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки»:
А как мы Минск любим, вот так он к нам относится. Мы сюда приезжаем как домой, рады каждой улыбке. У вас народ приятный, он такой добрый, спокойный, улыбчивый.
Яркое шоу-выступление и у народного ансамбля «Батька Атаман». Мощь мужских голосов, казачьи переплясы, трюки с шашкой – все это у зрителей вызывает восторг.
Владимир Куксенков, руководитель казачьего народного ансамбля «Батька Атаман»:
Казачьи песни – это песни народные, старинные песни, которые пели наши деды, прадеды, бабушки. Поэтому все знают, конечно, их. И передается из поколения в поколение. Мы их делаем в своей аранжировке, просто более современной, немножко для современного слушателя адаптируем. И они звучат, сами видите, ярко.
Тут и радушие, и веселье, и для многих ностальгия. Душевный номер исполнила белорусская группа «Добрыя людзі». На сцене их новая песня – «Свята».
Кристина Кискевич, солистка группы «Добрыя людзі»:
Очень душевно, очень тепло. Народ прям замечательный. Вот как бы мы их особо не видим, но вот чувствуется эта атмосфера.
Фестиваль уникален. Здесь гармонично переплетаются самые разные жанры. И такой формат – публике по душе.
Подробности в видео.