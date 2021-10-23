Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси

25-26 октября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус» . Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер в основном северный с переходом на южный умеренный.

Но, судя по всему, это еще не встреча холодного ноября. По прогнозам синоптиков, с середины недели холодный воздух все же покинет Беларусь и установится умеренно-теплая для последних дней октября погода.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.