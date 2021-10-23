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Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси

23 октября 2021 15:15
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25-26 октября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса. Ожидается переменная облачность, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер в основном северный с переходом на южный умеренный.

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-1

Но, судя по всему, это еще не встреча холодного ноября. По прогнозам синоптиков, с середины недели холодный воздух все же покинет Беларусь и установится умеренно-теплая для последних дней октября погода.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-4

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-6

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-8

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-10

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-12

Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси-14

В Париже +15°C, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 25 по 31 октября читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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