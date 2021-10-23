В Париже +15°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 октября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +15 °C, осадков не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +15 °C, осадков не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха составит +13 °C. В Риме до +23 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +19 °C, здесь обещают солнечную погоду.
В столице Болгарии +11 °C, ясно. В Анкаре также без осадков, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет +11 °C. В Афинах обещают +17 °C.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +8 °C, в Вильнюсе +7 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +12 °C. В Киеве, по прогнозам, будет +6 °C, а в Москве +4 °C.
Установится тёплая для конца октября погода. Подробный прогноз по регионам Беларуси читайте здесь.