В Париже +15°C, в Москве +4°C. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 октября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +15 °C, осадков не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха составит +13 °C. В Риме до +23 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +19 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В столице Болгарии +11 °C, ясно. В Анкаре также без осадков, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет +11 °C. В Афинах обещают +17 °C.