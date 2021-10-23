«На каждый вложенный рубль можно заработать 5 рублей прибыли». Поговорили с бухгалтером, у которой свой блог

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к бухгалтеру-блогеру Светлане Малининой.

Светлана Малинина – практикующий главный бухгалтер с функциями финансового директора, блогер. Опыт работы – более 8 лет. Влада Родовская:

Светлана, у вас в соцсетях указано, что у вас опыт работы уже более 8 лет. Расскажите, как вы пришли в профессию. Светлана Малинина, бухгалтер-блогер:

На выбор моей профессии в большей степени повлияла моя мама, которая тоже работала бухгалтером. Сейчас она уже на пенсии. Также окружение, с которым я работала в госструктуре, когда туда пришла работать в 18 лет, и желание учиться и развиваться. Потом я даже пошла на второе высшее в БГУ, на экономическое, но я не экономист, я больше даже ушла на данный момент в финансы, но с бухгалтерией я очень тесно связана. Влада Родовская:

В чем заключается работа бухгалтера?

Светлана Малинина:

Моя работа заключается в том, чтобы любой доход, любая прибыль была узаконена. Чтобы мы уплачивали налоги и снимали свои плюшки. Чтобы это было в рамках закона, чтобы мы могли пускать ее дальше в развитие, потому что все знаем, что на каждый вложенный рубль можно заработать 5 рублей прибыли. Влада Родовская:

Есть ли в вашей работе место творчеству? Светлана Малинина:

Конечно. На самом деле, стереотип, что бухгалтер либо финансист – это очень скучная профессия. Нет, тут неправильно. Наши законы тоже надо уметь читать и читать правильно. То же самое, как и с финансами. Любые цифры можно обосновать и преподнести так, как нам надо.

Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей профессии больше всего? Светлана Малинина:

Мне нравится игра с цифрами, как это можно преподнести, как это сделать, как сделать консолидированную отчетность, контроль, управление денежными потоками и поиск источников финансирования, составление балансов. Преподнесение информации собственникам компаний, тем же индивидуальным предпринимателям – что мы можем сделать, как мы можем дальше это использовать. Влада Родовская:

Вы регулярно ведете Instagram и TikTok. Для кого вы это делаете? Светлана Малинина:

Начнем с того, что я завела Instagram и TikTok, потому что поняла, что наши индивидуальные предприниматели – фрилансеры не имеют понятия о нормативной базе Республики Беларусь: как им оформиться, как им правильно работать. Я веду для них. Влада Родовская:

Какое развитие в профессии вы видите лично для себя?

Светлана Малинина:

Тут, наверное, лучше спросить, кем я себя вижу в будущем. Я мечтаю стать финансовым директором крупного холдинга. Притом холдинг должен быть либо фармацевтика, либо это будет какая-нибудь IT-компания, может быть, рассмотреть даже автобизнес. Ритейл, то есть магазины – нет, производства – нет. Не лежит у меня к этому душа. Влада Родовская:

Какой бы вы совет дали начинающим специалистам? Светлана Малинина:

Я дам два совета: начинающим специалистам-бухгалтерам и начинающим специалистам-предпринимателям – фрилансерам. Бухгалтеры, не бойтесь совершать ошибки, их совершали все, не бывает такого человека, который пришел в профессию и никогда не ошибся. Не бывает такого, что бы вам ни говорили. А фрилансерам – прежде, чем что-то делать, узнайте, как это сделать легально.