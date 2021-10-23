«На каждый вложенный рубль можно заработать 5 рублей прибыли». Поговорили с бухгалтером, у которой свой блог

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к бухгалтеру-блогеру Светлане Малининой.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к бухгалтеру-блогеру Светлане Малининой.
Светлана Малинина – практикующий главный бухгалтер с функциями финансового директора, блогер. Опыт работы – более 8 лет.
Влада Родовская:
Светлана, у вас в соцсетях указано, что у вас опыт работы уже более 8 лет. Расскажите, как вы пришли в профессию.
Светлана Малинина, бухгалтер-блогер:
На выбор моей профессии в большей степени повлияла моя мама, которая тоже работала бухгалтером. Сейчас она уже на пенсии. Также окружение, с которым я работала в госструктуре, когда туда пришла работать в 18 лет, и желание учиться и развиваться. Потом я даже пошла на второе высшее в БГУ, на экономическое, но я не экономист, я больше даже ушла на данный момент в финансы, но с бухгалтерией я очень тесно связана.
Влада Родовская:
В чем заключается работа бухгалтера?
Светлана Малинина:
Моя работа заключается в том, чтобы любой доход, любая прибыль была узаконена. Чтобы мы уплачивали налоги и снимали свои плюшки. Чтобы это было в рамках закона, чтобы мы могли пускать ее дальше в развитие, потому что все знаем, что на каждый вложенный рубль можно заработать 5 рублей прибыли.
Влада Родовская:
Есть ли в вашей работе место творчеству?
Светлана Малинина:
Конечно. На самом деле, стереотип, что бухгалтер либо финансист – это очень скучная профессия. Нет, тут неправильно. Наши законы тоже надо уметь читать и читать правильно. То же самое, как и с финансами. Любые цифры можно обосновать и преподнести так, как нам надо.
Влада Родовская:
Что вам нравится в вашей профессии больше всего?
Светлана Малинина:
Мне нравится игра с цифрами, как это можно преподнести, как это сделать, как сделать консолидированную отчетность, контроль, управление денежными потоками и поиск источников финансирования, составление балансов. Преподнесение информации собственникам компаний, тем же индивидуальным предпринимателям – что мы можем сделать, как мы можем дальше это использовать.
Влада Родовская:
Вы регулярно ведете Instagram и TikTok. Для кого вы это делаете?
Светлана Малинина:
Начнем с того, что я завела Instagram и TikTok, потому что поняла, что наши индивидуальные предприниматели – фрилансеры не имеют понятия о нормативной базе Республики Беларусь: как им оформиться, как им правильно работать. Я веду для них.
Влада Родовская:
Какое развитие в профессии вы видите лично для себя?
Светлана Малинина:
Тут, наверное, лучше спросить, кем я себя вижу в будущем. Я мечтаю стать финансовым директором крупного холдинга. Притом холдинг должен быть либо фармацевтика, либо это будет какая-нибудь IT-компания, может быть, рассмотреть даже автобизнес. Ритейл, то есть магазины – нет, производства – нет. Не лежит у меня к этому душа.
Влада Родовская:
Какой бы вы совет дали начинающим специалистам?
Светлана Малинина:
Я дам два совета: начинающим специалистам-бухгалтерам и начинающим специалистам-предпринимателям – фрилансерам. Бухгалтеры, не бойтесь совершать ошибки, их совершали все, не бывает такого человека, который пришел в профессию и никогда не ошибся. Не бывает такого, что бы вам ни говорили. А фрилансерам – прежде, чем что-то делать, узнайте, как это сделать легально.
Влада Родовская:
У вас в соцсетях есть пост «7 главных правил». Выделите три важнейших.
Светлана Малинина:
Первое – не бойтесь никогда ошибаться. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились они к вам. И не молчите. Если есть какая-то проблема, вопрос, непонимание, недопонимание, всегда об этом говорите, обсуждайте, потому что коммуникация очень важна. Особенно сейчас, в XXI веке, когда все в телефонах и ноутбуках – просто поговорить, рассказать, что беспокоит, о чем я не знаю. Это будет самый классный навык.