«Установить человека за рубежом не представляется возможным». Почему кибермошенников так сложно найти?

Основная цель у всех интернет-мошенников одна – выудить конфиденциальную информацию, в основном через перенаправление пользователей на поддельные сайты, но делается это по-разному. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Для правоохранителей такие дела – одни из самых сложных. Ведь в виртуальным мире мошенники прячутся за логинами и никнеймами, а следы, если и остаются, то это не привычные отпечатки пальцев или ДНК. Такие следы называются цифровыми. Они остаются в памяти телефонов и компьютеров, сохраняются в истории браузера.

Антон Стегачев, оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности Партизанского РУВД Минска:

К сожалению, данный вид преступлений является международным и мы ограничены в правовом поле. Зачастую интернет позволяет скрыть свое местоположение. Однако даже при наличии таких следов установить человека за рубежом не представляется возможным. Вот и получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А потому, чтобы не стать лакомым кусочком для интернет-мошенников и сократить число подобных преступлений, важно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Внимательно проверяйте ссылку, по которой вы собираетесь перейти, и убедитесь, не перепутаны ли буквы в названии сайта. Для покупок в Сети мы рекомендуем использовать отдельную банковскую карту. Не переходите по ссылкам, которые присылают вам неизвестные.

Гарантировать, что у любого существующего сайта не появится двойник, невозможно. Чтобы отличить поддельный ресурс от настоящего, стоит внимательно посмотреть на список ссылок, которые выдает поисковая система. Мошенники часто оплачивают рекламу, чтобы их лжесайт браузер выдавал первым. Но и это не все. Обязательно проверяйте, правильно ли написан адрес сайта, его название и что указано после точки.

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска – начальник криминальной милиции:

Милиция напоминает: будьте внимательны при переходе по ссылкам на сайты банков, а также в интернет-банкинг. Адрес поддельного ресурса может быть отличен от настоящего всего одним символом, обращайте внимание на ошибки, удвоенные буквы, подмену символов.

Екатерина Гарлинская:

Главный принцип защиты – ничего не делать автоматически. Всегда будьте бдительны. В случае если вы уже пострадали от действий кибермошенников, немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы. В следственной практике есть случаи, когда своевременное обращение в компетентные органы способствовало оперативному блокированию операций и возврату денежных средств потерпевшему.

Для интернет-аферистов человек только лишь объект наживы. Они ведут свою охоту на расстоянии и расставляют интернет-сети широко, обманывая не единицы, а тысячи людей. Прячутся за никами, меняют личность, атакуют с помощью вирусов, поддельных сайтов, социальной инженерии или подпольного интернета. Хотят остаться анонимами. Вот только каждый преступный клик в виртуальном мире падает в копилку доказательств по уголовному делу. Так легко можно накликать на вполне реальный срок.