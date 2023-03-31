«Оплатил два билета, и у меня снялись все деньги». Как минчанина обманули мошенники на сайте знакомств?

Основная цель у всех интернет-мошенников одна – выудить конфиденциальную информацию, в основном через перенаправление пользователей на поддельные сайты, но делается это по-разному. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Основная цель у всех интернет-мошенников одна – выудить конфиденциальную информацию, в основном через перенаправление пользователей на поддельные сайты, но делается это по-разному. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
В основном мошенники-фишеры стараются получить доступ к онлайн-банкингу или кошельку жертвы в той или иной платежной системе и вывести деньги на посторонние счета. В качестве своеобразной удочки преступники используют специально созданный интернет-сайт с формой ввода на нем реквизитов доступа к банковскому счету, а в качестве наживки – некий сообщенный потерпевшему предлог для перехода на этот сайт и заполнения платежных реквизитов.
Адрес поддельной веб-страницы может напоминать реальный. Вместо ссылки мошенник может направить вам QR-код, который также хранит в себе ссылку на фишинговый сайт. После введения логина и пароля или реквизитов карточки данные становятся доступны мошеннику. Через считаные минуты он получает доступ к банковскому счету и списывает все деньги.
14 февраля 2022 года Егор Быстров, пожалуй, будет помнить всю свою жизнь. С того злополучного дня мужчина перестал любить и самый романтичный праздник, и походы в театр. Но обо всем по порядку.
За месяц до этой даты наш собеседник в интернете познакомился с симпатичной девушкой. Завязалось интересное общение. Только вот из-за природной скромности Егора дальше переписки дело не шло. А тут в канун Дня святого Валентина раздался звонок.
Егор Быстров:
Она мне позвонила сама. Номер не определен, я тогда не обратил внимания. Она предложила встретиться, провести вечер вместе. Сказала, что родственница работает в театре и сможет достать два билета, но надо срочно оплатить. Я, конечно же, согласился.
Девушка была так мила и убедительна, что мужчина не заподозрил подвоха. Уже через пару минут на телефон он получил ссылку для бронирования и оплаты билетов. Но оказалось, что прикоснуться к прекрасному стоило слишком дорого. Как только Егор кликнул ссылку, на банковской карте тут же стало пусто.
Егор Быстров:
Сходу оплатил два билета, и у меня снялись все деньги, которые были на карточке.
Вместо культурного просвещения минчанин лишился больше 2 000 рублей. Ссылка оказалась фишинговой.
Лжеакции от торговых сетей и поддельный интернет-банкинг. Правоохранители рассказали об актуальных методах мошенников – подробности.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Фишинг – это один из видов интернет-мошенничества, используемый для получения персональных данных: номеров банковских карт, паролей и другой конфиденциальной информации. Как правило, фишинговая атака осуществляется при помощи поддельных интернет-сайтов, имитирующих страницы различных учреждений, магазинов, банков. Подобные сайты визуально не отличаются от подлинных, однако все же можно заметить, что адресная строка содержит отличия.
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