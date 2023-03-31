Лжеакции от торговых сетей и поддельный интернет-банкинг. Правоохранители рассказали об актуальных методах мошенников

Основная цель у всех интернет-мошенников одна – выудить конфиденциальную информацию, в основном через перенаправление пользователей на поддельные сайты, но делается это по-разному. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Фишинговые ссылки могут быть спрятаны в баннере или прийти на электронную почту в письме якобы от официальной организации. Текст злоумышленники придумывают такой, чтобы побудить у человека желание нажать на ту самую ссылку. В одном случае это возможность что-то получить бесплатно или со скидкой, в другом – страх, в третьем – любопытство.

Например, совсем недавно в интернете мошенники запускали лжеакцию от имени одной из торговых сетей страны с предложением пройти опрос и принять участие в розыгрыше призов.

Антон Стегачев, оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности Партизанского РУВД Минска:

Люди смотрят на количество подписчиков, а оно может превышать 10 тысяч, соответственно, люди доверяют данному магазину. Однако они там покупки не совершали и не знают о настоящей деятельности. Эти подписчики легко могут быть накручены, много сервисов, которые позволяют это сделать. В связи с чем люди оформляют почтовые пересылки якобы, однако эти деньги поступают просто мошенникам в руки. Актуально и мошенничество, связанное с поддельными сайтами банков. Все чаще платежи за услуги уходят в онлайн, а это значит, что у мошенников еще больше развязаны руки. Схема обмана выглядит так.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Для онлайн-оплаты различных услуг минчане в поисковую строку браузера вводят запрос с наименованием банка. Перейдя по первой предложенной ссылке и предоставив личные данные, с их карт списываются значительные суммы сбережений. При этом поддельная страница визуально не отличается от подлинной, за счет чего граждане и поддаются на уловки кибермошенников. Именно таким образом жительница Заводского района столицы лишилась 1 700 рублей.

87,5 тысячи рублей аферистам по тому же сценарию удалось похитить у жителя Октябрьского района столицы. Мужчина ввел в браузере запрос «интернет-банкинг» и перешел по первой же ссылке. Страница визуально выглядела так же, как и официальный сайт банка. Потому он не задумываясь ввел свои данные.

Дмитрий Белик, заместитель начальника Октябрьского РУВД Минска – начальник криминальной милиции:

К интернет-банкингу у минчанина были привязаны три банковских карты. На двух из них хранились сбережения в иностранной валюте. «Оплатил два билета, и у меня снялись все деньги». Как минчанина обманули мошенники на сайте знакомств? Читайте здесь.