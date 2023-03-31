«Действовало как цыганский гипноз». Как кибермошенникам удаётся убеждать людей?

Основная цель у всех интернет-мошенников одна – выудить конфиденциальную информацию, в основном через перенаправление пользователей на поддельные сайты, но делается это по-разному. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Шок регулярно испытывают десятки, а порой сотни и даже тысячи людей не только в столице. Ведь география киберпреступлений поражает своими масштабами. Мошенники ведут атаку по всей стране. На удочку аферистов попалась и Ольга. Лжеакции от торговых сетей и поддельный интернет-банкинг. Правоохранители рассказали об актуальных методах мошенников – подробности.

В прошлом месяце на мой телефон раздался звонок. Девушка, которая со мной разговаривала, представилась сотрудницей банка. Она сказала, что на мое имя мошенники хотят оформить кредит. Дабы обезопасить себя, сказала установить приложение на телефон и зайти в интернет-банкинг. Все это я сделала и лишилась всех денег, что у меня были на карте.

Когда мы не видим человека, то сами додумываем его черты, качества и образ в целом. Это наша иллюзия, а кто там, на том конце провода или по ту сторону экрана телефона или монитора компьютера, неизвестно. Доподлинно ясно лишь одно: это человек циничный и хорошо подготовленный, устоять перед психологическим манипулированием которого может далеко не каждый. «Оплатил два билета, и у меня снялись все деньги». Как минчанина обманули мошенники на сайте знакомств? Читайте здесь.

Буквально через пять минут я поняла, что меня просто обманули. При этом девушка со мной разговаривала очень убедительно. Даже в тот самый момент я не подозревала, что меня обманывают. Не возникло никаких сомнений. Это все действовало как цыганский гипноз. Телефонная связь, интернет, компьютерные технологии – все эти блага современной жизни киберпреступники используют против своих жертв, и с каждым годом такая криминальная активность только растет.