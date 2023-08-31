Установили памятник картошке, проведут фестиваль «Бульба-фэст». Почему агрогородок Дещенка называют картофельной столицей?
Новости Беларуси. Белорусский хозяйства продолжают убирать и картофель. Накопано более 30,5 тысячи тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность – около 383 центнеров с гектара. И несмотря на то, что уборочная в самом разгаре, в Узденском районе уже готовятся провести региональный праздник «Бульба-фэст». Именно агрогородок Дещенка еще в советские времена славился как центр картофелеводства. Здесь не только выращивали любимый белорусами продукт в промышленных масштабах, но и обеспечивали семенами многие хозяйства страны.
Подробнее Алина Мычко.
Вот он – агрогородок Дещенка – картофельная столица Беларуси. Отсюда семена второго хлеба разъезжались по хозяйствам всего Советского Союза. И сейчас спрос просто огромный.
Юрий Лойко давно сделал ставку на картофелеводство. Продолжает семейное дело. Знает, что положить в землю, как ухаживать за посевом и когда время наступает копать. Главное – грамотный подход, чтобы получить результат. А далее клубень будет ровный, гладкий, а картофель – рассыпчатый и желтый.
Юрий Лойко, глава фермерского хозяйства:
Уборочная картофеля началась у нас уже в начале августа. Для текущей торговли мы начали копать в ручном под трясуху уже даже в конце июля. Ну а массовая уборка у нас началась уже примерно24-25 августа. На данный момент выкопали уже примерно 50 гектар картофеля. Что реализовали, а что уже поставили на хранение.
Картофель из Дещенки любят не только у нас, но и далеко за пределами Беларуси. В 2023 году планируют собрать более 4 тысяч тонн. Так что бульба не просто фишка агрогородка. Это даже больше, чем символ. Картофель здесь любят так сильно, что даже установили памятник.
Алина Мычко, корреспондент:
Жители долго выбирали, как же он будет выглядеть. В итоге в Дещенке появилось вот такое лукошко с картошкой. Кстати, вместе с ним родилась примета: если потереть рушник, на столе никогда не будет пусто. А кроме того, в агрогородке появилась добрая традиция – и теперь здесь каждый год проводят «Бульба-фэст».
Фестиваль картошки стартует уже в эту субботу, 2 сентября. Не обойдется без песен и танцев. На празднике гостям впервые представят новые сорта бульбы. Их выводит ученые Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству. Все можно будет не только оценить, но и приобрести. В этом и есть сортообновление.
Виктория Гусева, заместитель директора по воспитательной работе Дещенской средней школы Узденского района:
С каждым годом фестиваль все растет и растет, поэтому, конечно, мы верим, что он превратится в более масштабный. На нем существуют различные ярмарки, выставки не только сугубо нашего края, но и всего района, участвует буквально весь район.
Эти земли всегда славились богатыми урожаями второго хлеба. Отсюда и возникла идея с созданием музея. Кажется, он пропитан соответствующим ароматом. Кстати, блюда из картофеля здесь постоянно в топе любимых среди учеников.
Ромуальда Немченок, учитель Дещенской средней школы Узденского района:
В этом году мы будем представлять Гомельскую область. Будем представлять блюда, которые готовятся из картофеля в Гомельской области. Ну и различные поделки из картофеля.
Жители Дещенки как никто знают: второй хлеб белорусов – картошка. По данным Евразийского банка развития, мы находимся на третьей строке рейтинга по обеспеченности этим продуктом. И производим 100 % от потребностей. Так что в 2023 году мы будем со вторым хлебом.