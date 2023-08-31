Последствия непогоды устраняют в Минской области, многие населённые пункты остаются без электричества
Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия непогоды. 30 августа на центральный регион обрушился мощный грозовой фронт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе наиболее пострадавших районов – Борисовский, Слуцкий и Молодечненский.
Из-за грозы многие населенные пункты остались без электричества.
Аварийные службы и МЧС оперативно устраняют повреждения. В основном это обрывы проводов, упавшие деревья. На выездах сейчас работают более сотни бригад.