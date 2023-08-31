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Последствия непогоды устраняют в Минской области, многие населённые пункты остаются без электричества

31 августа 2023 17:42
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия непогоды. 30 августа на центральный регион обрушился мощный грозовой фронт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе наиболее пострадавших районов – Борисовский, Слуцкий и Молодечненский.

Последствия непогоды устраняют в Минской области, многие населённые пункты остаются без электричества-1

Из-за грозы многие населенные пункты остались без электричества.

Последствия непогоды устраняют в Минской области, многие населённые пункты остаются без электричества-4

Аварийные службы и МЧС оперативно устраняют повреждения. В основном это обрывы проводов, упавшие деревья. На выездах сейчас работают более сотни бригад. 

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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