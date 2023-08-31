Последствия непогоды устраняют в Минской области, многие населённые пункты остаются без электричества

Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия непогоды. 30 августа на центральный регион обрушился мощный грозовой фронт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В числе наиболее пострадавших районов – Борисовский, Слуцкий и Молодечненский.