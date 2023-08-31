Из разваленного завода в досуговый комплекс. Какие планы у инвесторов на пивоваренный завод в Гродно?

Новости Беларуси. Уникальный комплекс зданий некогда известного Гродненского пивоваренного завода обретает новое дыхание. Теперь с привлечением иностранных инвестиций это будет многофункциональный досуговый центр, равных которому нет на просторах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, во-первых, объект несет в себе историческую ценность, во-вторых, он станет гастрономическим центром – в нем будет работать сразу не меньше десятка ресторанов, плюс гостиница. Развивается в городе и социальная сфера. Обо всем подробнее в репортаже Галины Буро.

История гродненского пивзавода XIX века в кирпиче. Но и он хранит в себе секреты. Долгое время историческая кладка была скрыта под слоями штукатурки, здание ведь не раз переходило из рук в руки и перестраивалось. А ведь корни уходят еще в XVII век, когда здесь был дворец Сапег. Реконструкторам удалось добраться до сути – теперь стены аккуратно разбирают, кирпичи чистят и кладут заново. Работа очень кропотливая.

Александр Заглубоцкий, заместитель директора компании-инвестора:

Рисунок укладки кирпича – это не просто фантазия строителя, это реальная история, как он лежал 400 лет назад или 300 лет назад вот именно на этом месте.

Уже скоро фасад бывшего дворца с пилястрами и лепниной обретет новый облик с сохранением дыхания истории. От него спуск к Неману тоже облагородят. Вот, как это будет выглядеть.

Исходя из исторического анализа воссоздали вот так, как оно очень близко выглядело, может быть, именно так. Все смогут здесь пройти, прогуляться, выпить кофе и сфотографироваться на фоне всего этого. Внутри здания восстанавливают своды. Есть и уцелевший артефакт.

Галина Буро, корреспондент:

Эта лестница относится к XIX веку, к тому периоду, когда здесь был завод. Интересная особенность в материале – она чугунная. И вот сейчас лестницу уже восстанавливают. А недостающие элементы заказали на заводе в Дрогичине. Разумеется, они тоже будут чугунными.

Преображают и остальные здания, которые были достроены к дворцу в разные периоды времени. Труд титанический, а ведь еще недавно комплекс исторических зданий некогда знаменитого гродненского пивзавода стоял и годами разрушался в самом центре Гродно. Первый опыт продажи с аукциона был комом – владелец оказался недобросовестным. Успех со второй попытки – иностранный инвестор теперь превращает серую громадину в многофункциональный досуговый комплекс. Только на первом этапе реконструкции объем инвестиций достиг 4 миллионов долларов.

Александр Заглубоцкий:

Концепция, конечно, менялась несколько раз. Потому что в списке исторических памятников данный комплекс числится именно как здание пивоваренного завода, то есть как памятник промышленной архитектуры. И поэтому большую часть мы, конечно, оставляем промышленную архитектуру, но не показать дворцовую часть, с нашей точки зрения, это будет просто очень неправильно.

Уже провели исторические исследования и раскопки, из-за находок пришлось сдвинуть сроки окончания реконструкции. Например, выяснилось, что подвалов больше, чем предполагали. Их высота доходит до девяти метров. Кстати, в самом большом как раз и возродят небольшую пивоварню. Не обошлось без сенсаций: нашли следы, подтверждающие городскую легенду о тайном тоннеле под Неманом, который соединял дворец и костелы. Но трогать его не хотят – опасно. Среди находок и старинные бутылки.

Александр Шиманчук, директор компании-инвестора:

Это Моргулиса. Это после Кунца владелец был Моргулис. И вот, получается, варил пиво в таких бутылках.

Все находки выставят в музее, он входит в план комплекса, который превратится в большой объект общепита с десятком ресторанов, фудкортамии и пивоварней. До конца года завершат наружные работы, затем внутренняя отделка. Сдать объект реконструкции рассчитывают в 2024 году. Аналогов ему нет на просторах СНГ. Затем приступят к строительству гостиницы – это уже будет новострой, но в едином историческом ансамбле. Для туристического Гродно это необходимость.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Сегодня, к сожалению, в городе Гродно не хватает гостиничных номеров. Это одна из таких лакомых, наверное, историй, когда можно вкладывать и на этом зарабатывать. Поэтому, безусловно, ожидаем, что это будет еще одно такое место в городе Гродно притяжения как местных жителей, так и туристов.

Это один из 116 инвестпроектов, которые реализуются в Гродно. Областной центр продолжает подтверждать статус лучшего города для ведения бизнеса. Но не забывает и о социальной составляющей. В частности, речь о спорте для всех. Этот стадион по улице Лидской после обращений местных жителей был полностью переделан из старой площадки в современную тренировочную зону. Новое покрытие футбольного поля, инвентарь, камеры и освещение. Рядом здание с раздевалками и душевыми.

Сергей Кулаков, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома:

Здесь можно официальные какие-то матчи проводить. Само поле 60 на 40, оно меньше формата, но именно для подготовки футболистов, для тренировочного процесса очень удачный такой вариант. Плюс поле такого формата 60 на 40 активно пользуется спросом именно у населения.