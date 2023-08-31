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В Бресте открыли новый детсад. Какие дальнейшие планы у руководства города?

31 августа 2023 17:28
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Новости Беларуси. В Бресте сегодня, 31 августа, открыли новый детский сад в одном из самых молодых микрорайонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобнее здесь.

В Бресте открыли новый детсад. Какие дальнейшие планы у руководства города?-1

В нем предусмотрели все, что нужно для дошкольников. Созданы 19 групп, в том числе три – для особенных детей. В распоряжении ребят – игровая компьютерная комната, кабинет релаксации, изостудия, танцевальный и спортивный залы. Сад оснастили камерами видеонаблюдения для безопасности пребывания детей. Доставлять пищу на этажи будет специальный подъемник. В подарок от руководства области коллектив получил мультиборд, игровые и образовательные наборы.

В Бресте открыли новый детсад. Какие дальнейшие планы у руководства города?-4

В заречной части Бреста проживает практически треть населения города и строительство жилья там продолжается. Развитие социальной инфраструктуры также имеет приоритетное значение.

В Бресте открыли новый детсад. Какие дальнейшие планы у руководства города?-7

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Для города остается актуальным вопрос шаговой доступности. Но мы должны понимать, что город по нормативу 85 % обеспечен сегодня местами на 93. А что касается шаговой доступности – вопрос отработаем в плане экспрессных автобусов.

Еще один детский сад в микрорайоне Вулька планируют открыть следующей весной. Уже проектируется новая школа на 1 000 мест. Приступить к строительству смогут в 2024 году.

Сфера образования на жестком контроле Президента. Оцениваем подготовку к учебному году на примере брестских школ и садов.

# Государственная политика в области образования # общество # Сергей Лободинский # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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