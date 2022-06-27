Прямой эфир

Первые 100-балльники. Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку

27 июня 2022 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 67 абитуриентов. 27 июня стали известны результаты первого в 2022 году испытания для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые 100-балльники. Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку-1

Белорусский сдавали около 17 тысяч человек. Приблизительно такое же количество было и в 2021 году, но тогда отличниками по предмету стали лишь 40 абитуриентов. На обработку бланков с ответами ушло 10 рабочих дней. В ближайшие дни станут известны результаты ЦТ по русскому языку.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара
27 июня 2022 13:03

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара

«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?
27 июня 2022 12:50

«Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области?

Бараны предпочитают грязевые ванны, а тигры – бассейн. Как спасаются от жары обитатели Гродненского зоопарка
27 июня 2022 11:50

Бараны предпочитают грязевые ванны, а тигры – бассейн. Как спасаются от жары обитатели Гродненского зоопарка