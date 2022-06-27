Первые 100-балльники. Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку

Новости Беларуси. ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 67 абитуриентов. 27 июня стали известны результаты первого в 2022 году испытания для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский сдавали около 17 тысяч человек. Приблизительно такое же количество было и в 2021 году, но тогда отличниками по предмету стали лишь 40 абитуриентов. На обработку бланков с ответами ушло 10 рабочих дней. В ближайшие дни станут известны результаты ЦТ по русскому языку.