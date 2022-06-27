БЖД запустит 14 дополнительных поездов, торговых точек – на 500 больше. Как готовятся к фестивалю в Александрии?

Новости Беларуси. Александрия соберет друзей 9 июля, но уже сейчас подготовка к главному народному празднику лета идет полным ходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая тема станет заглавной и чего ждать гостям фестиваля в 2022 году? Подробнее в следующем материале.

«Александрия собирает друзей». Традиционный праздник, известный далеко за пределами Могилевской области, пройдет 9 и 10 июля на берегу четвертой по протяженности реки в Европе. Днепр географически объединяет славянские народы, заглавной темой праздника также станет добрососедство.

«Колесо времени» – под таким девизом фестиваль собирает гостей и участников со всей Беларуси. Присоединятся к празднику и российские регионы. Лейтмотивом 2022 года станет сохранение исторической памяти. На территории нашей страны протекает более 20 тысяч рек. На берегу каждой из них, в больших и малых деревнях, свои особые традиции. В Александрии ремесленники и хранители обычаев покажут богатство и уникальность своего региона. Как доказали прошлые фестивали, потенциал белорусской культуры неиссякаем.

Уже в ближайшую среду, 29 июня, на 10 гектарах александрийского поля начнут возводить целый город с кварталами и площадями. На импровизированных улочках разместятся торговые подворья. По просьбе участников в этом году количество точек для продажи увеличено почти на 500 мест. Это отличная возможность увидеть и приобрести ярмарочную продукцию.

Олег Стельмашок, начальник управления культуры Могилевского облисполкома:

Каждая область, город Минск привезут с собой тематические подворья, которые будут отражать бренд мероприятия, культурные традиции и будут представлять это в течение всего дня. С 12 часов начнут работать творческие площадки. В текущем году мы поменяли подход к организации этой площадки – она будет представлять сценический подиум с круговым подходом. Будут оформлены тематические партеры, и в центре подиума будет установлен шест с колесом, который и будет отражать тематическую площадку, которая называется «Кола часу».

Официальное начало праздника – 9 июля в 17 часов на малой сцене. Впрочем, развлекательная программа будет набирать обороты уже с утра: спортивные площадки, детский концерт и цирк шапито. Организаторы ожидают небывалый наплыв посетителей, потому заранее позаботились об их комфорте. В дни проведения фестиваля Белорусская железная дорога запустит 14 дополнительных поездов.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Движение поездов и автобусного сообщения, как из Орши, так и со стороны Могилева, привязано к программе мероприятия. И практически гости не почувствуют какого-то дискомфорта.