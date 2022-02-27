Председатель объединения ветеранов о новой Конституции: то, что предложили, что отработали, соответствует действительности

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.
Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Все, что изложено в поправках нашей Конституции, требовало больших изменений. Ну и на сегодня то, что предложили, что отработали, соответствует действительности. В первую очередь, это все, что связано с ВНС.
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