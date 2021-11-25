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«Пост нам дан для осознания и покаяния». Как подготовиться к светлому празднику Рождества и нужно ли причащаться?

25 ноября 2021 19:32
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мне очень интересно послушать, как человек подготавливается к светлому празднику? Можно ли причащаться, нужно ли это делать, и за какой период?

«Пост нам дан для осознания и покаяния». Как подготовиться к светлому празднику Рождества и нужно ли причащаться?-1

Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:
Надо обязательно причащаться, обязательно исповедоваться, потому что пост нам дан для осознания и покаяния. Человек должен за время поста осознать свои грехи. Может быть вот его глубокая молитва поможет ему понять то, что он раньше не мог никак себе представить. Он как-то чувствовал себя неловко, не мог осознать какой-то грех. И вот углубление в молитве, в делах милосердия ему может дать подсказку. Господь может вразумить человека.

И поэтому мы рекомендуем, как можно чаще ходить к исповеди и причастию. На время поста можно каждое воскресенье приходить: исповедоваться, причащаться. Конечно обязательно всякий праздник, особенно такой большой, как Рождество Христово, нужно встретить в храме, именно на литургии, то есть прийти и причаститься.

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# Церковь # общество # Татьяна Савчик # Александр Шимбалёв # Фотофакт

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