«Пост нам дан для осознания и покаяния». Как подготовиться к светлому празднику Рождества и нужно ли причащаться?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Мне очень интересно послушать, как человек подготавливается к светлому празднику? Можно ли причащаться, нужно ли это делать, и за какой период?

Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:

Надо обязательно причащаться, обязательно исповедоваться, потому что пост нам дан для осознания и покаяния. Человек должен за время поста осознать свои грехи. Может быть вот его глубокая молитва поможет ему понять то, что он раньше не мог никак себе представить. Он как-то чувствовал себя неловко, не мог осознать какой-то грех. И вот углубление в молитве, в делах милосердия ему может дать подсказку. Господь может вразумить человека.

И поэтому мы рекомендуем, как можно чаще ходить к исповеди и причастию. На время поста можно каждое воскресенье приходить: исповедоваться, причащаться. Конечно обязательно всякий праздник, особенно такой большой, как Рождество Христово, нужно встретить в храме, именно на литургии, то есть прийти и причаститься.

Читайте также:

Ограничение в еде или духовное развитие? Что такое пост для христиан, спросили у священнослужителя

«Спрашивают, кто желает принять таинство». Как пациентам обратиться к Богу, если в больнице нет часовни?

«Обыкновенная постная каша из зерновых культур». Что должно быть на столе в канун Рождества?