«Пост нам дан для осознания и покаяния». Как подготовиться к светлому празднику Рождества и нужно ли причащаться?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мне очень интересно послушать, как человек подготавливается к светлому празднику? Можно ли причащаться, нужно ли это делать, и за какой период?
Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:
Надо обязательно причащаться, обязательно исповедоваться, потому что пост нам дан для осознания и покаяния. Человек должен за время поста осознать свои грехи. Может быть вот его глубокая молитва поможет ему понять то, что он раньше не мог никак себе представить. Он как-то чувствовал себя неловко, не мог осознать какой-то грех. И вот углубление в молитве, в делах милосердия ему может дать подсказку. Господь может вразумить человека.
И поэтому мы рекомендуем, как можно чаще ходить к исповеди и причастию. На время поста можно каждое воскресенье приходить: исповедоваться, причащаться. Конечно обязательно всякий праздник, особенно такой большой, как Рождество Христово, нужно встретить в храме, именно на литургии, то есть прийти и причаститься.
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