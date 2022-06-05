«Первое время вообще было не отбиться». Латыши организовали дополнительные регулярные рейсы в Беларусь

Жители Прибалтики не обделяют нас своим вниманием. Белорусский безвиз для литовцев и латышей даже стимулирует бизнес у наших соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перевозчики из Латвии поняли, что спрос на поездки в Беларусь растет, так что организовали под эту марку дополнительные регулярные рейсы в нашу страну. С четверга по воскресенье каждую неделю будет курсировать автобус по маршруту «Рига – Витебск». Наша съемочная группа встретила первую группу таких путешественников.

Григорий Гуринович, водитель:

Люди поехали. Первое время вообще было не отбиться. Полные, полные, полные. Теперь немножко меньше, но все равно едут. И как посмотришь, уже билетов на следующий рейс и нет. Предварительно продается полностью. А остальное – что-то промежуточное продается.