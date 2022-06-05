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«Первое время вообще было не отбиться». Латыши организовали дополнительные регулярные рейсы в Беларусь

05 июня 2022 18:06
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Жители Прибалтики не обделяют нас своим вниманием. Белорусский безвиз для литовцев и латышей даже стимулирует бизнес у наших соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перевозчики из Латвии поняли, что спрос на поездки в Беларусь растет, так что организовали под эту марку дополнительные регулярные рейсы в нашу страну. С четверга по воскресенье каждую неделю будет курсировать автобус по маршруту «Рига – Витебск».  

Наша съемочная группа встретила первую группу таких путешественников.  

«Первое время вообще было не отбиться». Латыши организовали дополнительные регулярные рейсы в Беларусь-1

Григорий Гуринович, водитель:  
Люди поехали. Первое время вообще было не отбиться. Полные, полные, полные. Теперь немножко меньше, но все равно едут. И как посмотришь, уже билетов на следующий рейс и нет. Предварительно продается полностью. А остальное – что-то промежуточное продается.  

«Первое время вообще было не отбиться». Латыши организовали дополнительные регулярные рейсы в Беларусь-4

Наталья Елизарова, жительница Риги:  
Лукашенко предложил безвизовый въезд нашим гражданам. Мы по-соседски, рядом, много у кого родственники, друзья здесь. И потом, сам Минск вообще прекрасный город. Я обратила внимание на ваши билборды: они настолько все позитивные. Мы прекрасно доехали, отличное качество. Мы счастливы. На границе очень доброжелательные люди, все в порядке. Нам понравилось. Скачали приложение, планируем посмотреть Минск. Обязательно планируем посмотреть библиотеку вашу. Партнер мой посоветовал в ваш цирк сходить.  

# Беларусь-Латвия # общество # Григорий Гуринович # Наталья Елизарова # Фотофакт

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