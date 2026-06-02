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Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни

02 июня 2026 13:57
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Храм святителя Николая Чудотворца в Дружиловичах – фаворит для паломников и излюбленное место в религиозном туризме, рассказали в программе «Путевка BY». И здесь есть несколько причин. 

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни-2

Во-первых, этот памятник деревянного зодчества – самый старинный из сохранившихся храмов района. Во-вторых, его покровитель – известный заступник всех путешественников. И в-третьих, звезды сошлись. 

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни-4

Здесь служит тезка святого – отец Николай Реутский. Он из династии священников. Полесская жемчужинка – теплая и намоленная, щедро украшенная цветами и вышитыми рушниками. Небесный цвет и оконные проемы в виде крестов придают неземную атмосферу. 

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Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни-6

Протоиерей Николай Реутский, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца:
История прихода начинается с XV века. Наш храм был построен, по одним данным, в 1666 году, по другим – в 1777 году. Храм деревянный, мастера здесь местные, все сделали из дерева, сосны начала XX века. Здесь были пристроены боковые части, и колокольня была пристроена. Получился храм в форме креста. Не закрывался во время войны. Мы здесь видим и записи отца Константина Карпинского, 1942-1943 год. Люди приходили сюда, молились, потому что много было тяжелых ситуаций. 

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни-8

Духовные традиции передавались из поколения в поколение. Среди святынь – старинный резной иконостас и Евангелие 1862 года, написанное на церковнославянском языке, в окладе из бархата и серебра. 

Храму в виде креста в Ивановском районе больше 300 лет! Узнали историю обители и увидели главные святыни-10

Церковь уникальна тем, что здесь можно увидеть старинные иконы западного, и восточного письма, и нашего белорусского. Только взгляните на небесного покровителя святителя Николая Чудотворца. Многие паломники говорят: это же настоящий полешук, его лик живой и знакомый!

Подробнее смотрите в видео.

# Религия # Анастасия Макеева # храмы # История

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