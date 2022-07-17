«Катаемся до 10-11, смотря какая погода». Как проходят будни комбайнёра?

Новости Беларуси. Аграрии нашей страны приступили к уборочной. В 2022 году старт с опозданием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Затяжная весна и влажная погода диктуют свои условия. Но на юге страны уже завершают уборку озимого ячменя, принимаются за рапс. В этом сезоне валовой сбор зерна должен превысить 8 миллионов тонн, что на миллион больше, чем в 2021-м. На рапсовых полях сразу три экипажа, два из которых в 2021 году впервые в Ивановском районе побили двухтысячный рекорд намолота.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Давно я хотела провести эксперимент – целый день с комбайнером. Во сколько день начинается? Григорий Дашкун, механизатор сельхозпредприятия «Снитово-Агро»::

Сейчас приходим на восемь. А зерновые когда убираем, приходим в шесть-семь. Зависит от погоды. Катаемся до 10-11, смотря какая погода. Директор сельхозпредприятия рассказал об уборке рапса в тяжелых погодных условиях. Подробности здесь. Здесь как никогда важна командная работа: агроном вовремя определит готовность полей и выход, механизатор подготовит технику, помощник проследит за потерями, а водитель на низком старте, чтобы освободить бункеры и отвезти зерно к сушке.

Сергей Игнатчук, водитель сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:

Работаем на единый результат. Комбайнеры не могут без водителей, водители не могут без комбайнера. В этом году неплохой урожай выйдет, будем стараться все убрать без потерь с наилучшими показателями. Под уборку в хозяйстве «Снитово-Агро» – порядка двух тысяч гектаров. Опытные экипажи уже рвутся в массовую уборку, но погода остужает пыл. Впрочем, хорош тот хозяин, кто готов взять ответственность за решение. В «Снитово-Агро» уже пробовали на жатку и озимый тритикале, и пивоваренный ячмень, и рапс.

Кристина Протосовицкая:

Точно ли можем убирать? Пока массовой уборки нет, вы рискнули, вошли в поля? Что дает основания для этого? Александр Лукша, главный агроном сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:

Большие ветра, немножко рапс побило. Но мы видим, что рапс у нас уже созрел от верхнего до нижнего яруса. И при влажности 16,7, мое мнение, надо 14 влажность, но 16,7 – нечего ждать. Большая уборочная площадь рапса – 411 гектаров. Переработать, высушить – время, а на подходе зерновые культуры. Поэтому мы убираем.

Земли хозяйства в особой климатической зоне: на песчаных почвах по весне бывают целые бури. Влаги не хватает. Главный агроном Александр Лукша трудится уже 30 лет – на веку видел многое, убежден – сезон сложится. Урожайность рапса больше 40 центнеров на гектар – это значительно выше среднего.