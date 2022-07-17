«Госзаказ мы выполним в любом случае». Директор сельхозпредприятия об уборке рапса и погодных условиях

Новости Беларуси. Аграрии нашей страны приступили к уборочной. В 2022 году старт с опозданием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Затяжная весна и влажная погода диктуют свои условия. Но на юге страны уже завершают уборку озимого ячменя, принимаются за рапс. В этом сезоне валовой сбор зерна должен превысить 8 миллионов тонн, что на миллион больше, чем в 2021-м.

Черное золото полей высокорентабельное: хозяйство при сдаче может ощутимо заработать на свои нужды, а еще – это отличный белковый корм для буренок и предшественник в поле для всех зерновых. Мыслить стратегически аграриев в Беларуси учили из года в год. И сегодня, когда весь мир с опаской смотрит в завтрашний день, наша задача одна – убрать урожай до последнего зернышка и сохранить. Урожайность более 8 миллионов тонн – в Беларуси начали уборочную кампанию. Читайте здесь.

Сергей Глинник, директор сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:

Подготовились к кампании очень серьезно. Все сделали для этого специалисты, рабочие, водители, операторы КЗС. Я думаю, кампания пройдет успешно и вовремя. Хозяйство сдает госзаказы. В этом году ввели гречиху 40 гектаров, мы ее выращиваем, тоже будет урожай. Пшеницы 300 тонн, ячменя 600 тонн пивоваренного. Должно все быть. По хозяйству со специалистами совещаемся. Урожай должен быть. И госзаказ мы выполним в любом случае.

Пищевой ресурс едва ли не бьет сегодня на рынке золото. Но им нужно распорядиться по уму: себя не обделить щедрым столом и выгодно продать. Репутацию вкусной нации Беларусь зарабатывала честно на протяжении десятилетий – сегодня в пятерке мировых экспортеров молочной продукции. Когда санкционная пыль оседает, становится очевидным главный ресурс. Только за 4 месяца 2022 года Европейский союз импортировал продуктов питания из нашей страны почти на 200 миллионов долларов США. Чтобы прокормить себя, да и других, о результате позаботиться должен каждый на своем месте.