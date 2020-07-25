«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске

Новости Беларуси. День пожарной службы отмечают в Беларуси. К слову, 167-й по счету. В Минске главной праздничной локацией стал парк Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Андрушкевич уже три года носит на погонах букву «К». Уже сейчас в зачетке по практике около 10 реальных потушенных пожаров.

Николай Андрушкевич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: Я начал службу в МЧС с 12 лет – поступил в лицей МЧС, пять лет там отучился, затем поступил в университет в Минске. Еще год остался. Планирую распределиться начальником дежурной смены, спасать людей.

Экспозиция под открытым небом: спецтехника и пожарно-спасательный арсенал, демонстрация элементов боевой работы. Поучаствовать в действе мог любой желающий.

Замечательный праздник. Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник для жителей нашего города. Детям было интересно познакомиться с техникой МЧС. Дети задают вопросы, сотрудники отвечают, объясняют, для чего эта машина.

Даже вот недавно подходили к собакам – тоже, можно сказать, сотрудникам. Рассказал, что они спасают людей, достают из-под обломков. Думаю, это очень хорошая профилактика для подрастающего поколения.