«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске

Новости Беларуси. День пожарной службы отмечают в Беларуси. К слову, 167-й по счету. В Минске главной праздничной локацией стал парк Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День пожарной службы отмечают в Беларуси. К слову, 167-й по счету. В Минске главной праздничной локацией стал парк Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За действом наблюдала Анастасия Дехтяр. Подробности в видеоматериале.
Николай Андрушкевич уже три года носит на погонах букву «К». Уже сейчас в зачетке по практике около 10 реальных потушенных пожаров.
Николай Андрушкевич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Я начал службу в МЧС с 12 лет – поступил в лицей МЧС, пять лет там отучился, затем поступил в университет в Минске. Еще год остался. Планирую распределиться начальником дежурной смены, спасать людей.
«Вообще круто». Как прошло показательное выступление МЧС в парке Горького и кто в это время следил за безопасностью горожан
Праздник продолжился на земле.
Экспозиция под открытым небом: спецтехника и пожарно-спасательный арсенал, демонстрация элементов боевой работы. Поучаствовать в действе мог любой желающий.
Замечательный праздник. Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник для жителей нашего города. Детям было интересно познакомиться с техникой МЧС. Дети задают вопросы, сотрудники отвечают, объясняют, для чего эта машина.
Даже вот недавно подходили к собакам – тоже, можно сказать, сотрудникам. Рассказал, что они спасают людей, достают из-под обломков. Думаю, это очень хорошая профилактика для подрастающего поколения.
– Может быть, ты хочешь быть спасателем?
– Я уже захотел быть полицейским.
Личный состав органов и подразделений МЧС Беларуси ежегодно ликвидирует более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций и аварий, спасает и эвакуирует из опасных зон сотни человек. Профессионализм белорусских спасателей-пожарных признан и за рубежом.