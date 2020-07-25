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«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске

25 июля 2020 19:53
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Новости Беларуси. День пожарной службы отмечают в Беларуси. К слову, 167-й по счету. В Минске главной праздничной локацией стал парк Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-1

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-3

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-5

За действом наблюдала Анастасия Дехтяр. Подробности в видеоматериале.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-8

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-10

Николай Андрушкевич уже три года носит на погонах букву «К». Уже сейчас в зачетке по практике около 10 реальных потушенных пожаров.  

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-13

Николай Андрушкевич, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Я начал службу в МЧС с 12 лет – поступил в лицей МЧС, пять лет там отучился, затем поступил в университет в Минске. Еще год остался. Планирую распределиться начальником дежурной смены, спасать людей.

«Вообще круто». Как прошло показательное выступление МЧС в парке Горького и кто в это время следил за безопасностью горожан

Праздник продолжился на земле.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-16

Экспозиция под открытым небом: спецтехника и пожарно-спасательный арсенал, демонстрация элементов боевой работы. Поучаствовать в действе мог любой желающий.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-19

Замечательный праздник. Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник для жителей нашего города. Детям было интересно познакомиться с техникой МЧС. Дети задают вопросы, сотрудники отвечают, объясняют, для чего эта машина.

Даже вот недавно подходили к собакам – тоже, можно сказать, сотрудникам. Рассказал, что они спасают людей, достают из-под обломков. Думаю, это очень хорошая профилактика для подрастающего поколения.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-22

– Может быть, ты хочешь быть спасателем?
– Я уже захотел быть полицейским.

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-25

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-27

«Спасибо сотрудникам МЧС, что подготовили такой праздник». Что показывали на Дне спасателя в Минске-29

Личный состав органов и подразделений МЧС Беларуси ежегодно ликвидирует более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций и аварий, спасает и эвакуирует из опасных зон сотни человек. Профессионализм белорусских спасателей-пожарных признан и за рубежом.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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