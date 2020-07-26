Новости Беларуси. 26 июля в Беларуси отмечают День работников торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня в ней заняты около 600 тысяч человек.
Новости Беларуси. 26 июля в Беларуси отмечают День работников торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня в ней заняты около 600 тысяч человек.
В сфере складывается позитивная ситуация – увеличивается розничный товарооборот. Так, по итогам первого полугодия он вырос на 2,6 % до 25 миллиардов рублей. На положительный темп роста оказал влияние ряд факторов, в частности, сохранение высоких темпов роста денежных доходов населения, стабильная ценовая ситуация.
На второе полугодие Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует увеличение товарооборота еще на 2 %.