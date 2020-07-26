«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Новости Беларуси. Школы готовятся к новому учебному году. Этот вопрос сейчас в фокусе особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области, к примеру, готовы принять учеников уже 90 % школ, а их в регионе 344. Работы в учреждениях образования необходимо завершить до 1 августа. Во многих комиссии уже начали приемку. Ирина Недобоева продолжит.

Да, свой кабинет я уже практически подготовила. Обновила стенд, где-то мебель поменяли, что-то подремонтировали. Короче говоря, красоту навели. У нас есть даже новое средство коммуникации. И, хотя еще середина лета, мы уже с нетерпением ждем наших учеников.

В стеллажах своего кабинета Наталья Тимофеенко аккуратно расставляет книги и учебные пособия. В этой школе училась сама и вот уже 20 лет учит здесь детей. В 40-й могилевской школе больше полутора тысяч учеников и полсотни кабинетов. А потому работа по подготовке учебного заведения к 1 сентября началась аккурат после последнего звонка в мае.

Анна Царенкова, заместитель директора могилевской средней школы № 40:

Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью. Это как занятость учащихся в свободное от учебы время, так и подготовка школы к новому учебному году. И мы привлекаем здесь и наших учеников, и наших родителей, и самих, конечно же, педагогов, и техперсонал. Все работают дружно и сообща.

Все кабинеты уже отремонтировали, закупили новую мебель, компьютеры, а еще полностью обновили оборудование в классах по труду. Еще бы, ведь школа уже который год проводит как областные, так и республиканские олимпиады по этому предмету. Остался фасад здания, но и здесь, говорят, делов-то буквально на пару дней.

Дарья Красовская, помощник воспитателя Хоновской средней школы-детского сада:

Здесь у нас дошколята. У нас практически все готово. Осталось заправить кровати, и ждем наших малышей.

В Хоновской сельской школе есть место не только для учеников. Спальня, игровая и обеденная комнаты для малышей на первом этаже. Их тоже приводят в порядок к новому учебному году педагоги, техперсонал и родители.

Ирина Сыромолотова, директор Хоновской средней школы-детского сада:

Особенности сельской местности в том, что мы здесь живем все как одна большая дружная семья. Как только заканчивается учебный год и у нас начинается подготовка к новому учебному году, наши родители тут как тут. Даже и просить их не нужно, за что им большое спасибо и низкий поклон.

И хоть ребенку Виктории Махоркиной впервые сесть за парту предстоит только в следующем году, для мамы не составляет труда помочь школе с ремонтом и уборкой. Говорит, уже в садике чувствуется забота и профессионализм местных педагогов.

Виктория Махоркина, жительница агрогородка Заводская Слобода:

Сюда ходит мой ребенок. Ему уделяют достаточно внимания, он получает много нового, узнает. Поэтому мне несложно прийти помочь – где-то цветы полить, расставить мебель, подкрасить, подбелить где-то что-то.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В одиннадцати учебных кабинетах и трех для дошколят уже полностью сделан ремонт. Осталось лишь расставить мебель, собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся.

В большинстве школ ремонтные работы проводили хозспособом. Специалистов привлекали там, где требуется подход капитальный. Сегодня свою готовность принять учеников в новом учебном году уже подтвердили 90 % школ области.

Андрей Заблоцкий, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:

С 15 июля начали работать в каждом районе, и в городах в том числе, комиссии по приемке учреждений образования. В нашей области в 2020 году мы работаем за счет средств Всемирного банка развития в восьми учреждениях. Однозначно, все учреждения образования будут подготовлены к 1 августа.