«Запахов не чувствовал месяц – вот и весь коронавирус». Действительно ли эта инфекция сейчас такая страшная?

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какова сегодня ситуация в больницах? Много ли заболевших коронавирусом? Как подготовились стационары, достаточно ли тех же кислородных точек, коек?

Сергей Гунич, заместитель главного врача УЗ «4-я городская клиническая больница»:

Что касается нашего стационара, у нас на сегодня развернуто порядка 136 коек, 6 из них реанимационные. Каждая койка снабжена кислородной точкой, поэтому мы полностью готовы для лечения таких пациентов. Но надо отдать должное, что на сегодня это пациенты, которые лечат свое основное заболевание. Это либо кардиологическая патология, либо хирургическая, урологическая, и у них выявляется ковид-инфекция. Если говорить про тяжесть данной категории пациентов, то на сегодня из 106 пациентов, находящихся с коронавирусной инфекцией, только 20 из них имеют пневмонию. Только порядка 20-25 человек, которые нуждаются в кислородной поддержке. Но многие из них нуждаются по своей основной патологии. Есть люди, которые лечат инфаркт, и у них выявилась коронавирусная инфекция.