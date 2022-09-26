«Это я не забуду никогда». Истории иностранцев о принудительной вакцинации и последствиях после отказа
Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В западных странах люди разделились на прививочников и антипрививочников. Эти люди часто враждуют. Многие, кто по каким-то причинам отказался вакцинироваться, подвергаются давлению общества и руководства, теряют работу, конфликтуют с коллегами. В демократической Европе ты не имеешь право на отказ и личное мнение. У нас есть несколько таких историй от жителей Латвии.
Здравствуйте! Я не являюсь антипрививочником, а считаю, что медицина должны быть индивидуальной, решение должен каждый принимать сам для себя. Коронавирусом я переболела, когда он был еще новинкой, перенесла очень легко, и антитела к коронавирусу у меня держались полтора года. На абсолютно законных основаниях я решила для себя, что мне прививка не так уж нужна. И мое решение не прививаться было твердым. Все бы ничего, но вакцинация в стране, где я живу, стала обязательной, затем принудительной, а потом приняла репрессивные формы. Из-за этого я потеряла работу в салоне красоты, в котором я проработала 12 лет. Чтобы купить своим детям обувь и одежду… А ведь людей, не обладающих QR-кодом, пускали только в маленькие продуктовые магазинчики. Чтобы одеть своих детей, мне приходилось незаконно проникать на территории торговый центров, прыгая через заборы, находя какие-то потайные ходы. Это может показаться смешно, но нет. Это не смешно. Это унизительно. Это я не забуду никогда.
У меня очень хороший иммунитет, из-за чего решила, что я не хочу делать прививку, в связи с чем я столкнулась с огромным количеством проблем, которые мешали мне жить нормальной студенческой жизнью. Я не могла нормально учиться, меня могли отчислить из академии из-за того, что я не привита. Каждый раз, когда ехала в академию с желанием учиться, я придумывала план, как попасть внутрь академии: либо через черных вход, либо просить друзей отвлечь дежурного, чтобы я попала внутрь. Пока все мои друзья ходили на различные мероприятия, я проводила время либо на улице, либо дома, потому что все мероприятия, все магазины были доступны только по QR-кодам.
Екатерина Забенько:
Так получилось, что и Лев, и Алена имеют самое непосредственное отношение к Риге. Как вы прокомментируете отношение к тем людям, которые имеют свое мнение по поводу того, нужно им прививаться или нет?
Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:
Я не совсем антипрививочник. Я ничего не имею против людей, которые хотят прививаться. Это их право – заботиться о своем здоровье так, как они считают необходимым. Я больше антизаставляльщик. Я не понимаю политики, когда заставляют людей это делать.
Екатерина Забенько:
Это же демократия, Лев.
Лев Литвиненко:
Демократия – понятие растяжимое в последнее время.
Екатерина Забенько:
У вас написано, что вам трудно понимать демократию, говоря словами Президента.
Лев Литвиненко:
Очень трудно, потому что в последнее время, похоже, в диктатуре большая свобода, чем в демократии. Я считаю, что каждый волен делать так. Почему я не делаю прививку? Потому что я с самого детства не приучен к таблеткам различным.
Екатерина Забенько:
Получается, в Риге вы только родились, потом какое-то время жили в Украине, сейчас, слава богу, уже пару месяцев гражданин Беларуси, с чем я вас, естественно, поздравляю.
Лев Литвиненко:
Спасибо. Когда началось все это с коронавирусом, ни за какие деньги я бы не вернулся, чтобы только не прививаться. Тем более вакцинами европейского производства. Потому что я знаю очень много случаев, в том числе среди моих родственников, кто эти вакцины сделал. Очень плохо перенесли! Мой близкий родственник переболел коронавирусом и говорил, что чуть не умер. А через месяца три или четыре поставил себе Pfizer, потом сказал, что лучше бы я переболел еще раз, потому что от вакцины было хуже, чем от самой «короны».
Екатерина Забенько:
Очень много нареканий на ту вакцину, которую используют в странах Запада. Алена, ты успела полностью «насладиться» всеми прелестями локдауна, еще в это время находилась в Риге. Как ты относилась к тому, что там заставляют вакцинироваться людей?
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
К счастью, в отличие от остальных европейцев, я не настолько сильно насладилась локдауном, потому что те вообще сидели в закрытых квартирах. Мы хотя бы могли ходить, у нас был свободный выбор. На тот момент, когда я уезжала, прививки еще не были обязательными, но в обществе все равно существовало такое давление, что ты не прививаешься, не носишь маску, вот из-за таких, как ты, мы все болеем. Такие настроения были. А чуть позже вакцинация была обязательной. Вплоть до того, что либо ты вакцинируешься, либо ты увольняешься с работы. Это было обязательно. Ничего общего со здоровой психологической мотивацией, мол, я прививаюсь, чтобы не болеть, чтобы быть здоровым, не было. Люди делали, чтобы им разрешили.
Екатерина Забенько:
В Беларуси не заставляют никого прививаться. Никаких репрессий, если ты не привит, не последует. Мы все в этом прекрасно и неоднократно убедились. Тем не менее мы за вакцинацию, потому что, как показало время, те, кто вакцинировался, намного легче переносят болезнь, и вы своими глазами неоднократно видели, как болеют люди, которые не привиты и привиты. Какие есть аргументы, чтобы все-таки привиться?
Сергей Гунич, заместитель главного врача УЗ «4-я городская клиническая больница»:
Заставлять – это не самый лучший вариант, а проводить просветительскую работу для населения, чтобы показывать, что прививка иногда спасает жизнь, не говоря уже про то, что болезнь протекает легче... Она действительно протекает легче, и мы это видели. На сегодня из тех пациентов, которые заболевают коронавиусной инфекцией, очень невысокий процент привитых.
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