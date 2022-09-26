«Это я не забуду никогда». Истории иностранцев о принудительной вакцинации и последствиях после отказа

Уже больше двух с половиной лет мы живем в режиме коронавируса. Сегодня его смело можно называть сезонным заболеванием. Ковид то наступает, то сдает позиции, он мутирует и меняет штаммы, а мы уже не успеваем и запоминать. Люди перестали бояться, но все еще должны защищаться. Нравится нам это или нет, но ничего лучше вакцинации не придумали. Хотим чувствовать себя уверенно – надо привиться. Тогда есть шанс не заболеть вовсе или избежать тяжелого течения болезни. Это касается всех острых вирусных инфекций. О вакцинации поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В западных странах люди разделились на прививочников и антипрививочников. Эти люди часто враждуют. Многие, кто по каким-то причинам отказался вакцинироваться, подвергаются давлению общества и руководства, теряют работу, конфликтуют с коллегами. В демократической Европе ты не имеешь право на отказ и личное мнение. У нас есть несколько таких историй от жителей Латвии.

Здравствуйте! Я не являюсь антипрививочником, а считаю, что медицина должны быть индивидуальной, решение должен каждый принимать сам для себя. Коронавирусом я переболела, когда он был еще новинкой, перенесла очень легко, и антитела к коронавирусу у меня держались полтора года. На абсолютно законных основаниях я решила для себя, что мне прививка не так уж нужна. И мое решение не прививаться было твердым. Все бы ничего, но вакцинация в стране, где я живу, стала обязательной, затем принудительной, а потом приняла репрессивные формы. Из-за этого я потеряла работу в салоне красоты, в котором я проработала 12 лет. Чтобы купить своим детям обувь и одежду… А ведь людей, не обладающих QR-кодом, пускали только в маленькие продуктовые магазинчики. Чтобы одеть своих детей, мне приходилось незаконно проникать на территории торговый центров, прыгая через заборы, находя какие-то потайные ходы. Это может показаться смешно, но нет. Это не смешно. Это унизительно. Это я не забуду никогда.

У меня очень хороший иммунитет, из-за чего решила, что я не хочу делать прививку, в связи с чем я столкнулась с огромным количеством проблем, которые мешали мне жить нормальной студенческой жизнью. Я не могла нормально учиться, меня могли отчислить из академии из-за того, что я не привита. Каждый раз, когда ехала в академию с желанием учиться, я придумывала план, как попасть внутрь академии: либо через черных вход, либо просить друзей отвлечь дежурного, чтобы я попала внутрь. Пока все мои друзья ходили на различные мероприятия, я проводила время либо на улице, либо дома, потому что все мероприятия, все магазины были доступны только по QR-кодам. Екатерина Забенько:

Так получилось, что и Лев, и Алена имеют самое непосредственное отношение к Риге. Как вы прокомментируете отношение к тем людям, которые имеют свое мнение по поводу того, нужно им прививаться или нет?

Лев Литвиненко, активист РОО «Патриоты Беларуси»:

Я не совсем антипрививочник. Я ничего не имею против людей, которые хотят прививаться. Это их право – заботиться о своем здоровье так, как они считают необходимым. Я больше антизаставляльщик. Я не понимаю политики, когда заставляют людей это делать. Екатерина Забенько:

Это же демократия, Лев. Лев Литвиненко:

Демократия – понятие растяжимое в последнее время. Екатерина Забенько:

У вас написано, что вам трудно понимать демократию, говоря словами Президента.

Лев Литвиненко:

Очень трудно, потому что в последнее время, похоже, в диктатуре большая свобода, чем в демократии. Я считаю, что каждый волен делать так. Почему я не делаю прививку? Потому что я с самого детства не приучен к таблеткам различным. Екатерина Забенько:

Получается, в Риге вы только родились, потом какое-то время жили в Украине, сейчас, слава богу, уже пару месяцев гражданин Беларуси, с чем я вас, естественно, поздравляю. Лев Литвиненко:

Спасибо. Когда началось все это с коронавирусом, ни за какие деньги я бы не вернулся, чтобы только не прививаться. Тем более вакцинами европейского производства. Потому что я знаю очень много случаев, в том числе среди моих родственников, кто эти вакцины сделал. Очень плохо перенесли! Мой близкий родственник переболел коронавирусом и говорил, что чуть не умер. А через месяца три или четыре поставил себе Pfizer, потом сказал, что лучше бы я переболел еще раз, потому что от вакцины было хуже, чем от самой «короны». Екатерина Забенько:

Очень много нареканий на ту вакцину, которую используют в странах Запада. Алена, ты успела полностью «насладиться» всеми прелестями локдауна, еще в это время находилась в Риге. Как ты относилась к тому, что там заставляют вакцинироваться людей?