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Дулова: Николай великолепно играл на рояле – это говорит об органичном присутствии культуры в жизни Президента

16 января 2025 16:24
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Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».

Дулова: Николай великолепно играл на рояле – это говорит об органичном присутствии культуры в жизни Президента-2

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, доктор искусствоведения:
Сейчас, когда мы были свидетелями открытия этого марафона «Мы едины», посвященного и Дню народного единства, и будущим нашим выборам, когда на сцене великолепно совершенно играет сын главы государства. Играет на рояле, я это слышу уже не впервые. Это ведь очень важное свидетельство того, что Александр Григорьевич иногда, может быть, даже не говорит нам воочию, но ведь он это делает. То есть само присутствие культуры, причем культуры академического исполнительства, органично присутствует в его жизни много лет. Поэтому даже там, где что-то не сказано, оно очевидно показано.

# Славянский базар в Витебске # Екатерина Дулова # Игорь Позняк # Музыка

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