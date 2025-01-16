Белорус о Лукашенко: «Небезразличный человек. Хочет, чтобы у нас было везде хорошо»

Сергей Кулик, слесарь по ремонту боевых машин цеха по ремонту базовых шасси 1868-й артиллерийской базы вооружения:

Небезразлично. Если человек, глава государства, интересуется, я так немножко еще до этого слышал, что они здесь разговаривают насчет комплектующих наших, что-то можно попробовать делать у нас, потому что техника в основном российская, комплектующие в основном российские. Значит, небезразличный человек. Хочет, чтобы у нас было неплохо. В частности, вот если брать по нашему предприятию, чтобы у нас было неплохо. И с комплектующими, со всем, чтобы наша техника качественно отремонтирована была.

Если человек пытается понимать все это, как это происходит, то что в этом плохого? Я понимаю, что глава государства и есть люди, как вы сами говорили, специально обученные, которые этим должны заниматься. Тем не менее, значит, действительно, небезразлично человеку. И сельское хозяйство, извините меня, сельским хозяйством тоже когда-то, еще в 1990-е, в начале нулевых годов. «Ой, мы деньги закапываем в землю», – многие заявляли. А теперь заходим в магазин, посмотрите. Выкопали из земли, наверное, их. Человек вникает, хочет, чтобы было хорошо везде. И в армии, и в сельском хозяйстве, и в культуре. Мне так кажется. Я не знаю, сколько нужно вообще сил, чтобы все это объять... Ну, значит, так надо. Человеку надо, в первую очередь для этого. Работа 24 на 7.