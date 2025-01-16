«Наш Президент вникает во всё». Вспоминаем, как Лукашенко приехал без предупреждения на артиллерийскую базу

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вот это как раз тот самый случай, когда ни этой встречи, ни этого диалога могло бы и не случиться. Судите сами, плановый визит главы государства в Гомель на производство бриллиантов и совсем незапланированный в цеха ремонта военной техники. Что, в общем-то, заметно и по антуражу, и по реакции тех, кого тоже можно назвать ювелирами. Хотя, как наш герой, например, они так не считают. Зато четко понимают, для чего и тогда, и сейчас делают свое дело и взвешивают каждое слово. Алена Сырова:

Страшнее и волнительнее было когда?

«В момент, когда Президент приехал, мы находились на своих рабочих местах» Сергей Кулик, слесарь по ремонту боевых машин цеха по ремонту базовых шасси 1868-й артиллерийской базы вооружения:

Накануне вашего приезда. По той простой причине, что я не ожидал, что я буду с ним разговаривать. А о вашем приезде меня предупредили за два дня. Поэтому сами понимаете, немножко было не по себе. В тот момент, когда разговаривал с Президентом, я волноваться начал после того, как они уже ушли. Именно в тот момент я не думал ни о чем и просто разговаривал, отвечал на вопрос, а потом начал волноваться. Вас ждал двое суток, поэтому немножко более волнительно. Поэтому, наверное, он к нам спонтанно заезжал, поскольку у нас рядом завод «Кристалл» здесь. Он туда ехал. Нам ничего не говорили. Просто в момент, когда он приехал, мы находились на своих рабочих местах. Это было мое рабочее место, где я находился в тот момент. Видел до этого только по телевизору, естественно. Вроде такой же.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо. Молодцы, что помогаете. Вот на ком держится страна. Молодежь надо рядом держать.

– Подтягиваем. Они же нам молодежь учат. «Наш Президент вникает во все» Сергей Кулик:

Просто человек подошел, поинтересовался, вот и все. Вы же знаете, наш Президент вникает во все, пытается. Поэтому, наверное, стало интересно, каким образом ремонтируется военная техника. Машины-то машины, они что гражданские, что военные. Агрегаты, узлы примерно одинаковые. Единственное, что да, это все-таки режимное предприятие, накладываются какие-то обязательства. Допустим, если кто-то спрашивает, чем ты занимаешься на работе, просто говоришь, что ремонтируешь машины. Какие? Военные. Дальше не распространяешься. Больше дисциплины, наверное. «Не дай бог что, то должны будут защищать все» Это все-таки воинская часть, сами понимаете. Несмотря на то, что мы гражданские люди здесь. Честно, положа руку на сердце, скажу, что не зря когда-то говорили, что мальчики становятся мужчинами. Сами хлопцы выходят более организованные что ли. Более приспособленные к жизни. В данном конкретном случае, где я работаю, опыт службы мне не пригодился. Почему? Потому что я не служил с этим. Я служил на базах хранения боеприпасов. Ремонтом не занимался на тот момент. А по жизни – да.