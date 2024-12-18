Уровень доверия населения к Президенту превышает 86% – в Беларуси подводят итоги ряда соцопросов

Насколько белорусы доверяют органам власти и к кому кредит доверия больше? Наши ключевые ценности и вовлеченность общества в политическую жизнь страны – что изменилось в ретроспективе? Белорусские социологические службы подвели итоги ряда исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужил цикл нормативных преобразований, начатый референдумом 2022 года и, как следствие, принятием обновленной Конституции. Как поменялись взаимоотношения общества и госорганов в процессе модернизации законодательства – Полина Королева.

В электоральный период общество активизируется. Беларусь готовится к проведению президентской кампании. Уже только это задает определенный темп общественно-политической жизни: даются оценки тому, что было сделано за прошедшую пятилетку. Звучит и вопрос: а что дальше? Очевидно, сколько людей, столько и мнений. Однако вывести среднее арифметическое помогают социологические исследования. Одно из них провел комитет молодежных организаций, опросив более 25,5 тысячи респондентов.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Предмет этого онлайн-опроса заключался в уровне доверия органам власти. В текущем году у нас конституционное закрепилось Всебелорусское народное собрание. Нас интересовали эти настроения среди населения нашей страны, их отношения к органам власти, к единому дню голосования, к депутатскому корпусу, который также недавно был выбран. Степень доверия белорусов различным органам власти растёт – соцопрос. Подробности здесь.

Уровень доверия к парламенту составил 70,5 %. При этом более четверти респондентов затруднились ответить. Это объяснимо, учитывая новый состав депутатского корпуса после единого дня голосования. Не все успели познакомиться со своими представителями в парламенте и пока не могут объективно оценить результат их работы. Правительству доверяют 72,8 % опрошенных. А вот местным органам власти чуть меньше – 68,7 %. Опрос прошел в онлайн-формате.

Владислав Козловский, аспирант кафедры политологии БГУ:

Современная социология активно переходит в цифровую среду. Это общемировой тренд. Я думаю, нет проблемы, чтобы верить подобной социологии. Современные технологии позволяют достаточно безопасно проводить социсследования. Плюс, учитывая специфику законодательства Беларуси – все наши соцслужбы проходят соответствующую аккредитацию, следовательно, опросу можно верить, который проводится у нас в стране в соответствии с действующим законодательством. Онлайн-опросы проводятся путем распространения ссылок. Пользователь видит анкету в виде контекстной рекламы или получает рассылку в менеджерах. Обрабатывать ответы в электронном виде.

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:

Данные 2018 года и 2019 свидетельствуют о том, что люди были аполитичны. И как-то мы, социологи и политологи, на это не очень обратили внимание. А на самом деле, здесь и был риск того, что не сформирована политическая культура. Сегодня ситуация в корне поменялась. Как отмечают эксперты, 66,8 (именно такой процент от опрошенных включены в повестку) – это только старт роста показателя вовлеченности. Можно ожидать его повышение ввиду грамотно выстроенной работы государственных структур с людьми. Отсюда вытекает еще один блок вопросов: будущее Беларуси глазами населения. 56,5 % полагаются на решения органов власти. Примечательно и количество тех, кто надеется лишь на себя – 55,8 %.