Сельхозпредприятие Минского района отмечено грамотой облисполкома – пообщались с передовиками

В 2024 году Минская область достигла больших успехов в сфере АПК. В экономике аграрной отрасли животноводство занимает ключевое значение. В центральном регионе – свыше 670 МТК. По итогам 2024 года производство молока выросло почти на 4 %. За этим стоит большая работа тружеников села. Так, по итогам работы за год предприятие «Рапс» Минского района отмечено почетной грамотой Минского облисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйство «Рапс» Минского района Николай Котов пришел 20 лет назад. Сельское хозяйство увлекло. Был на разных должностях. Начинал экономистом – теперь руководит предприятием.

Николай Котов, директор сельхозпредприятия «Рапс»: Предприятие специализируется на производстве молока, мяса, зерновых, рапса. Также у нас есть свой завод по переработке масличных культур. Поэтому жмых мы производим для собственного употребления, комбикорм сами делаем. Масло производим, оно реализуется на экспорт.

Производство молока – одно из основных направлений. Поголовье – свыше 2 тысяч. Создание благоприятных условий для содержания животных – в приоритете. Собственными силами хозяйство строит новые фермы, а старые модернизирует. Ввели два помещения на 700 голов, современный доильный блок.

Планируют, что в 2024 году удой на одну корову составит свыше 9 тысяч тонн. За этим стоит комплексная работа: грамотный подход специалистов и качественная заготовка кормов. По итогам областного соревнования за достижение лучших показателей в развитии АПК коллектив предприятия награжден почетной грамотой.