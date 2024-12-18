Какого цвета стоит выбрать наряд на Новый год – мнение нумеролога
Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых, серьезных, снова детьми. Мы пишем письма Деду Морозу, расставляем подарки под елкой, обмениваемся искренними пожеланиями. Каждый из нас с особым трепетом внимает звукам фейерверка, чувствует запах елки, мандаринов, все это создает ауру счастья и волшебства. И чудеса, конечно же, случаются, а наша задача сегодня – радушно пригласить в дом новогоднюю сказку. Правила и традиции праздника обсуждаем в ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
С точки зрения нумерологии можно ли высчитать свой образ, имидж, который будет успешен при встрече Нового года?
Ольга Тарасевич, нумеролог:
Можно сказать, в каких цветах можно и благополучно встречать Новый год.
Юрий Святокум:
Вы согласны с оттенками зеленого?
Ольга Тарасевич:
С точки зрения зеленого цвета, конечно, это год Змеи, поэтому зеленый цвет однозначно. Зеленый цвет – это олицетворение природы, гармонии, поэтому, кто хочет улучшить здоровье, также усилить отношения гармоничные в семье, зеленый цвет очень хорошо подходит. Следующий цвет – это красный. Это цвет любви, страсти, богатства, роскоши. Поэтому, кто хочет в 2025 году больше любви, страсти, также богатства, изобилия финансового – пожалуйста, в красном цвете. Следующий цвет – это белый. Это олицетворение невинности, начала. Кто хочет начать с чистого листа, кто хочет начать жить заново, то в белом цвете, пожалуйста. В каких цветах я не рекомендую встречать? Первое, это синий. Потому что синий цвет может принести неприятности и проблемы в 2025 году тем, кто будет встречать в синем цвете. И дальше это черный цвет. Черный цвет может принести проблемы по здоровью, и также можно потерять близкого человека в 2025 году.
Подробнее в видео