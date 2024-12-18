Какого цвета стоит выбрать наряд на Новый год – мнение нумеролога

Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых, серьезных, снова детьми. Мы пишем письма Деду Морозу, расставляем подарки под елкой, обмениваемся искренними пожеланиями. Каждый из нас с особым трепетом внимает звукам фейерверка, чувствует запах елки, мандаринов, все это создает ауру счастья и волшебства. И чудеса, конечно же, случаются, а наша задача сегодня – радушно пригласить в дом новогоднюю сказку. Правила и традиции праздника обсуждаем в ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

С точки зрения нумерологии можно ли высчитать свой образ, имидж, который будет успешен при встрече Нового года? Ольга Тарасевич, нумеролог:

Можно сказать, в каких цветах можно и благополучно встречать Новый год. Юрий Святокум:

Вы согласны с оттенками зеленого?