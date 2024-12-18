Автопарк филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский» пополнился новыми тракторами

Автопарк предприятия пополнили пять тракторов, выпущенных на шасси МТЗ. Они предназначены для химической обработки почвы, внесения удобрений, а также будут задействованы во время посевной. В новых моделях увеличена мощность. Также кабины стали более комфортабельными, есть встроенные кондиционеры.

Тамара Колесникович, заместитель директора по растениеводству филиала «Минский» сельхозпредприятия агрокомбинат «Дзержинский»:

В связи с увеличением наших посевных площадей, а также выработкой на наши трактора – мы решили обновить и увеличить тракторный парк. Наше хозяйство достаточно – около 17 тысяч гектар. Это все пахотные земли. В этом году наше хозяйство увеличилось на 560 гектар, но в следующем году будем еще расти и расти, это не предел.

Новую сельхозтехнику пока отправили на хранение до следующего сезона. Сейчас основная работа в мехмастерских. Здесь идет ремонт техники к началу посевной 2025 года.