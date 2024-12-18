Автопарк филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский» пополнился новыми тракторами

Для качественной работы в будущем агросезоне. Новая сельхозтехника поступила на вооружение филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для качественной работы в будущем агросезоне. Новая сельхозтехника поступила на вооружение филиала «Минский» агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Автопарк предприятия пополнили пять тракторов, выпущенных на шасси МТЗ. Они предназначены для химической обработки почвы, внесения удобрений, а также будут задействованы во время посевной. В новых моделях увеличена мощность. Также кабины стали более комфортабельными, есть встроенные кондиционеры.
Тамара Колесникович, заместитель директора по растениеводству филиала «Минский» сельхозпредприятия агрокомбинат «Дзержинский»:
В связи с увеличением наших посевных площадей, а также выработкой на наши трактора – мы решили обновить и увеличить тракторный парк. Наше хозяйство достаточно – около 17 тысяч гектар. Это все пахотные земли. В этом году наше хозяйство увеличилось на 560 гектар, но в следующем году будем еще расти и расти, это не предел.
Новую сельхозтехнику пока отправили на хранение до следующего сезона. Сейчас основная работа в мехмастерских. Здесь идет ремонт техники к началу посевной 2025 года.
Александр Северин, заведующий мехмастерской филиала «Минский» сельхозпредприятия агрокомбинат «Дзержинский»:
Ремонтируются плуги, трактора, агрегаты. Дополнительно производится закупка необходимых запчастей, то есть все делается для того, чтобы на будущий год собрать достойный урожай.
Уже определены и сроки. Завершить ремонт всей техники необходимо до 1 марта 2025-го.