Степень доверия белорусов различным органам власти растёт – соцопрос

Степень доверия белорусов различным органам власти растет. Об этом свидетельствует социологический опрос Белорусского комитета молодежных организаций. Участие в нем приняли более 25,5 тысячи белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уровень доверия к Всебелорусскому народному собранию – высшему органу народовластия – составляет более 68 %. Это обусловлено его узнаваемостью и авторитетом, наработанным за время существования. С 1996 года именно на ВНС решались ключевые вопросы. Отметим, согласно опросу, уровень доверия к председателю Всебелорусского народного собрания и главе государства составляет свыше 86 %. Это обусловлено большой ответственностью и широким кругом стратегических задач, которые решает Президент.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Такой орган, как ВНС, на сегодняшний день узнаваем. Он популярен достаточно. То есть о нем сегодня говорят, знают, что он существует, что он принимает важные решения, что участие в принятии этих решений принимает население нашей страны, то есть делегаты ВНС. Как правило, это люди из общества, то есть у кого-то это коллега, у кого-то это сосед, у кого-то это знакомый, поэтому в этой части люди достаточно хорошо проинформированы, ознакомлены и высказывают большую степень доверия.

Еще одно социологическое исследование провели в центре социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Согласно ему, вырос интерес к политико-общественной повестке. Более 66 % респондентов на постоянной основе следят за новостями.

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:

Люди стараются сами погружаться в социально-политическую повестку. Они стараются изучать достоверные данные, это очень радует. Повысилась политическая грамотность. В том числе повысилось и участие в политической жизни.