В Минской области убрали половину площадей, засеянных кукурузой на силос. Какие районы справились быстрее всего?
Новости Беларуси. Половину площадей, засеянных кукурузой на силос, уже убрали аграрии Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На хранение заложили 2 миллиона 680 тысяч тонн зеленой массы. Быстрее всего осенние полевые работы идут в Березинском, Мядельском и Червенском районах.
Так, сельхозпредприятию «Великополье» осталось убрать менее 40 % площадей, отведенных под царицу полей. В 2023 году благодаря семенам отечественной селекции урожайность кукурузы подняли – с гектара в среднем получают 173 центнера.
Наталья Трегубова, главный зоотехник сельхозпредприятия «Великополье» ГП «Минсктранс»:
В прошлом году мы попробовали, мы посеяли кукурузу с подсолнечником – 40 гектаров, заложили ты тогда 1 700, попробовали у нас. Увидели, что есть результат, есть молоко от этого силоса. Поэтому в этом году увеличили посевные площади и посеяли уже 150 гектаров подсолнечника с кукурузой. Мне как главному зоотехнику это важно – заготовить корма, это будет наше будущее, наше молоко, наши привесы, поэтому мы стараемся, чтобы все соблюдалось, технологии соблюдались.
Для поголовья в 1,5 тысячи крупного рогатого скота здесь необходимо заготовить 8,5 тысячи тонн зеленой массы. Завершить уборку в срок и без потерь помогает новый комбайн и два энергонасыщенных трактора.