В Минской области убрали половину площадей, засеянных кукурузой на силос. Какие районы справились быстрее всего?

Новости Беларуси. Половину площадей, засеянных кукурузой на силос, уже убрали аграрии Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На хранение заложили 2 миллиона 680 тысяч тонн зеленой массы. Быстрее всего осенние полевые работы идут в Березинском, Мядельском и Червенском районах.

Так, сельхозпредприятию «Великополье» осталось убрать менее 40 % площадей, отведенных под царицу полей. В 2023 году благодаря семенам отечественной селекции урожайность кукурузы подняли – с гектара в среднем получают 173 центнера.