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Артём Цуран встретился с коллективом Молодёжного театра. Какие вопросы обсуждали?

28 сентября 2023 16:22
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Новости Беларуси. В репертуаре столичных театров могут появиться спектакли по произведениям школьной программы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эту инициативу и другие проекты обсудили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Молодежного театра.

Артём Цуран встретился с коллективом Молодёжного театра. Какие вопросы обсуждали?-1

Как было отмечено, важно менять подходы, чтобы привлекать больше зрителей, приобщать к искусству молодежь. Актуальный вопрос – финансирование сферы. Замглавы столицы подробно рассказал об основных направлениях, на которые расходуется бюджет города. Сегодня в приоритете – социальная сфера. Однако средства направляют и на реконструкцию учреждений культуры. Обновление площадок дает возможность делать развлекательные мероприятия более зрелищными.

Артём Цуран встретился с коллективом Молодёжного театра. Какие вопросы обсуждали?-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Что касается новых направлений деятельности, здесь практически по всей линейке культурно-зрелищных учреждений мы видим, что создаются новые интересные проекты, которые реализуются и пользуются большой популярностью у зрителей. Театры – это от 7 до 10 новых постановок, которые практически все проходят с аншлагами. По сравнению с предыдущим годом наполняемость зала изменилась в лучшую сторону – это более чем 85 % среднего наполнения на все спектакли. Это не может не радовать.

Артём Цуран встретился с коллективом Молодёжного театра. Какие вопросы обсуждали?-7

Кроме творческой составляющей, работников театра волнуют и другие насущные темы: уровень зарплат и обеспеченность жильем. Артем Цуран заверил: руководство города учтет все прозвучавшие вопросы и предложения.

# Прием граждан # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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