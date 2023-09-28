Артём Цуран встретился с коллективом Молодёжного театра. Какие вопросы обсуждали?

Новости Беларуси. В репертуаре столичных театров могут появиться спектакли по произведениям школьной программы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эту инициативу и другие проекты обсудили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Молодежного театра.

Как было отмечено, важно менять подходы, чтобы привлекать больше зрителей, приобщать к искусству молодежь. Актуальный вопрос – финансирование сферы. Замглавы столицы подробно рассказал об основных направлениях, на которые расходуется бюджет города. Сегодня в приоритете – социальная сфера. Однако средства направляют и на реконструкцию учреждений культуры. Обновление площадок дает возможность делать развлекательные мероприятия более зрелищными.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что касается новых направлений деятельности, здесь практически по всей линейке культурно-зрелищных учреждений мы видим, что создаются новые интересные проекты, которые реализуются и пользуются большой популярностью у зрителей. Театры – это от 7 до 10 новых постановок, которые практически все проходят с аншлагами. По сравнению с предыдущим годом наполняемость зала изменилась в лучшую сторону – это более чем 85 % среднего наполнения на все спектакли. Это не может не радовать.