Авиарейсов между Минском и Уфой станет больше. Какие еще договорённости обсудили в Мингорисполкоме?

Расширение промкооперации, запуск авиарейсов и увеличение товарооборота. Новые договоренности о сотрудничестве между Минском и Уфой принес визит делегации Башкортостана в белорусскую столицу. Предметный разговор о совместной работе состоялся в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основе торговых отношений – поставки сырья и техники. Но ассортимент товаров нужно расширять. Немало столичных предприятий готовы стать новыми экспортерами на башкирский рынок, в том числе производители товаров легкой промышленности и косметики. Наладить продажи этой продукции готовы за счет открытия мультибрендовых магазинов в Башкортостане.

Константин Климин, представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси:

У нас существует соглашение о побратимстве, которое мы наполнили реальной дорожной картой в различных направлениях: экономика, социальная сфера, культура, патриотизм и прочее. Была проделана очень большая работа. Делегация здесь с целью того, чтобы ознакомиться непосредственно с предприятиями, где производится та техника, которая у нас работает в Республике Башкортостан, в городе Уфа.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Была договоренность с руководителем города Уфы о том, что мы будем более тесно взаимодействовать в различных вопросах, и, конечно же, это один из этапов после подписания программы, которую мы подписали совместно в Уфе. Мы показали, как можно в едином стиле, едином таком центре реализовывать белорусские бренды, показали, что у нас есть. Конечно же, обсудили молодежную политику. Потому что без молодежи сейчас никуда.