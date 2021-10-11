«Упор сделаем на палаточных лагерях». Как планируют организовать летний досуг школьников в следующем году?

Новости Беларуси. 63 тысячи минских школьников отдохнули в детских лагерях за оздоровительный сезон. Это более 30 % от всех учащихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ребятам предлагали различные форматы: палаточные, патриотические и лингвистические лагеря.

Ежегодно здесь совершенствуют инфраструктуру, обновляют игровое и спортивное оборудование. Например, на базе летнего оздоровительного лагеря имени Гагарина, что в Червенском районе, созданы все условия для комфортного пребывания детей. За сезон здесь отдохнули более тысячи человек. Акцент сделан не только на развлечения, но и на безопасность. На территории лагеря установлена современная система видеонаблюдения.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: В этом году, как и в прошлые годы, мы оздоровили 100 детей, детей-инвалидов с заболеванием сахарный диабет, кардиопотологией. В этом году мы их оздоравливали на базе санатория «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси. Кроме того, большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию. Мы, как и в предыдущие 9 лет, открывали лагерь «Патриот» для так называемых трудных подростков. Он был открыт на базе оздоровительного лагеря «Оптимист» Минского тракторного завода, 50 детей прошли там оздоровление в течение двух смен.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все формы летнего оздоровления, естественно, мы учтем и в организации летнего оздоровления 2022 года. Упор сделаем на палаточных лагерях. Эта форма работы, ее развитие началось достаточно недавно, но мы видим из года в год, что есть пути к ее совершенствованию. Прежде всего это охват детей. В том числе такие лагеря будут формироваться и для минчан, состоящих на различных видах учета.

Всего же в 2021 году работали 30 загородных оздоровительных учреждений для минских школьников. Действовали они в четыре, а некоторые – в пять смен.