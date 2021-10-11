«Творческих людей не было». Якун Хайрулин о своей семье и карьере художника

Новости Беларуси. Этот художник действительно влюблен в живопись и свое дело. Якун Хайрулин родился в жарком Узбекистане. После землетрясения в родном городе в 1966 году приехал покорять белорусские просторы. Минск встретил его радушно и покорил с первой минуты знакомства, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Якун Хайрулин, член Белорусского союза художников, член Международной гильдии художников, лауреат международных конкурсов:

Конечно, разница большая, там азиатские архитектуры – здесь европейские, конечно, он меня своей красотой прошиб. Места тут очень красивые, возьмите парк, возьмите мост около телевидения на круглой площади, ботанический сад. Тут и не расскажешь все. Город красивый, народ чудесный.

Путь художника он начал с раннего детства. Успех пришел довольно быстро. Но вот откуда в нем это творческое начало, для него и по сей день загадка.

Якун Хайрулин:

Мы с братом удивлялись. Он был артистом в Ленинграде в театре музкомедии. А я художник. И вот мы с ним говорили: у нас мама обычный секретарь-машинист, а отец был преподаватель истории, заврайоно. Творческих людей не было. Дед был мельник. Мое творчество началось с детства. Я получил первую свою награду, Ленин под слюдой. Эта награда и стала его билетом в мир искусства. Якун Хайрулин:

Вот это было первое признание моей работы. Там, где я жил, в парке стояли разные гипсовые фигуры, и я всегда рисовал их. Меня тянуло рисовать с детства. Подошел мужчина и говорит: «А что вы не ходите во Дворец пионеров, в изостудию?» И я пошел во Дворец пионеров. Оттуда у меня пошло это познание, мне преподавали, как надо рисовать и так далее.

Окончил Ташкентское художественное училище имени Бенькова и работал главным художников в местном драмтеатре. А по приезду в Минск принимал участие в творческих конкурсах для издательства «Беларусь-печать» и «Агитплакат». Якун Хайрулин:

Ташкент – это азиатский город, своеобразный. А когда я сюда приехал, в первую очередь сел на троллейбус и начал кататься по городу, смотреть, какой город. Когда ехал по проспекту, я ощущал себя как будто я еду по Москве. Позже я стал активно участвовать в международных конкурсах в Москве. Отвозил туда работы на конкурсы и первый получил международное признание плакат «Че Гевара». Два диплома: из Гаваны и Москвы. И так пошла вся моя жизнь.

Его плакаты всегда отличаются оригинальностью, смелостью решений, с лаконичной точностью отражают суть социального, экономического, политического явления или события. Произведения посвящены борьбе за мир, историческим событиям, государственным праздникам, экологии и защите здоровья человека. Якун Хайрулин:

Любимые все. Это дети мои. Я их, как говорится, рождаю. Чтобы плакат стрелял, как на светофоре красный свет зажегся, так и это должно сработать. Я стараюсь в своей работе делать так, чтобы зацепило.

Каждый художник в свои работы вкладывает душу, стремится донести идею до зрителя, передать собственные чувства. И за любой работой прячется своя особенная, неповторимая история. А муза художника – его супруга. Со своей женой они вместе уже больше 40 лет, она всегда поддерживает его, вдохновляет на новые сюжеты и обеспечивает в доме творческую атмосферу. Якун Хайрулин:

Мы работали в одном предприятии: художественный фонд – там нас судьба и свела. Лауреат международных, всесоюзных и республиканских конкурсов плаката, награжден Грамотой Министерства культуры Республики Беларусь и медалью Белорусского союза художников «За заслуги в изобразительном искусстве», государственный президентский стипендиат 2005 года. Имя Якуна Хайрулина внесено в каталог «Художники XX столетия» и в большую «Белорусскую энциклопедию».

Якун Хайрулин:

Приглашают меня в издательство, надо сделать такую-то тему. Я читаю, записываю ее. Бывает так, еду из издательства домой, и у меня уже созрело в голове, как компьютер, и сразу раз – выдает. Я как вспышку вижу композицию и цвет. Идей много – сил не стало. Поэтому идеи со мной остаются, но я их не в силах делать. В мае 2021 года художник отметил очередной юбилей – 90 лет. Ловить вдохновение для него совсем несложно. Главное – зафиксировать идею, а затем уже реализовать ее.

Якун Хайрулин:

Чтобы сидеть и думать, как это делать – нет этого. Приходит само. Работу делаю только тогда, когда есть натхненне. Без натхнення я не сажусь работать. Скажу молодым так: если ты художник, надо ежедневно заниматься. Как нас педагог учил, вы идете по городу, увидели пейзаж, возьми остановись, рисуй. Учиться и еще раз учиться. Ведь совершенству нет предела. Еще одно из любимых увлечений художника – путешествия.