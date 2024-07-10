Универсальной вакцины не будет. Почему учёные не могут уничтожить рак?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
2020 год нам показал, что когда ковид пошел очень активно, сразу же начали разрабатывать вакцину. Так почему же экспертам в области здравоохранения не подумать о том, что, во-первых, есть статистика, где видно какая предрасположенность у кого к каким раковым опухолям. Начать по этому поводу создавать вакцину, которая будет блокировать воспалительные какие-то эффекты, которые будут опухоль эту наращивать? Почему не начать работать над вакциной?
Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, член президиума VII Всебелорусского народного собрания:
Когда мы говорили про ковид, знаем, чем вызывался ковид. Создана ли вакцина универсальная от ковида? Каждая вакцина направлена на какую-то конкретную точку таргетно, на которую можно воздействовать. Опухоли меняются – не просто их много. Даже опухоль, которая первичная – рак почки и метастаз рака почки генетически и структурно может быть абсолютно разным, поэтому универсальной вакцины создано не будет.
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