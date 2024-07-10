Универсальной вакцины не будет. Почему учёные не могут уничтожить рак?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

2020 год нам показал, что когда ковид пошел очень активно, сразу же начали разрабатывать вакцину. Так почему же экспертам в области здравоохранения не подумать о том, что, во-первых, есть статистика, где видно какая предрасположенность у кого к каким раковым опухолям. Начать по этому поводу создавать вакцину, которая будет блокировать воспалительные какие-то эффекты, которые будут опухоль эту наращивать? Почему не начать работать над вакциной?