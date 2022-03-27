«Уникальный продукт – маринованные перепелиные яйца». Эта семья уехала из города и начала своё дело на хуторе

Новости Беларуси. В Беларуси прошла неделя предпринимательства. К нам приехали представители бизнеса из разных стран. В обсуждении участвовали также дипломаты, чиновники, ректоры вузов. Одним словом – мероприятие масштабное и значимое, как того требует тема. Но бизнес – это не всегда про крупные инвестиции и миллионные сделки. Все больше мы говорим о среднем, малом и даже микро, но все-таки бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот с такими предпринимателями, которые, кажется, в масштабах всей страны делают малое, но для них по-настоящему большое дело, встретилась Галина Буро.

С 9-дневного возраста я его выпаивала. Поэтому он такой весь няшечка, ручной. Ласковый козел Персик возглавляет здесь козье стадо – 12 дойных самок и малыши. На хуторе в Лидском районе в тени сосен день супругов Светланы и Ивана расписан по минутам: подоить, убрать, накормить, приготовить. В личном подсобном хозяйстве нашлось место не только курам, котам и овчарке, но и перепелам.

Светлана Кунцевич, владелица личного подсобного хозяйства:

Это уникальный продукт – маринованные перепелиные яйца.

Увлеклась Светлана и сыроварением. От классики до экспериментов – например, сырные шарики, обвалянные в перце или прованских травах. Печет хлеб на разных заквасках, и только и успевает выполнять заказы от клиентов на еще один свой фирменный продукт – вареную сгущенку из козьего молока.

Светлана Кунцевич:

Все равно каждый рецепт с YouTube надо подстраивать под себя. Несколько раз получались у меня прям совсем ириски такие. Но все пришло с опытом. Кулинарные способности она в себе открыла лишь пару лет назад, когда решили с мужем сменить городскую прописку на сельскую. Вот так Светлана, капитан милиции, вернулась к истокам – ведь сама родом из деревни. Светлана Кунцевич:

Я сама всегда говорила, что я в деревню больше не вернусь. Но я сегодня живу не в деревне, а на хуторе, переезжать в город я не собираюсь.

Иван Кузьма, владелец личного подсобного хозяйства:

Самое важное для нас и самое главное – это семья, дети и здоровая жизнь, здоровое питание.

Здоровое питание – в массы. В пятницу, субботу и воскресенье супруги приезжают на фермерское пространство. Это совершенно новый формат продаж продуктов с приставкой «эко». Теперь в Гродно свое Валерьяново. Рыба, колбасы, сыры, зелень прямо с грядки – фольварк объединил больше десятка фермеров.

Все домашнее производство. Ушки, язык. Это у нас со свининой, это у нас говяжьим языком.

Я единственный производитель в Беларуси, который давит масло из своего ореха. Не завозного, не покупного, ни китайского, ни узбекского, ни украинского. Дать вам попробовать?

И дегустацию предложат, и проведут ликбез. Уже в первый день работы фермерского пространства горожане полностью раскупили продукцию всего за 4 часа.