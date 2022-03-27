Вадим Елфимов: «На Западе запрещено всё белорусское, всё российское. Всё правдивое. А такое бывает только с отчаяния»

Еще в недалеком прошлом Запад гордо носил на груди как орден то, что у них свобода слова и СМИ и никто не смеет посягнуть на святое. А нас упрекали, что, мол, цензура буквально в каждой запятой. Но стоит только навести фокус, и складывается другой сюжет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в США часть телеканалов работает на демократов, часть – на республиканцев. И в этом плане там действительно полная свобода, оппонентов можно топить в грязи. Но при этом есть запретные темы. То есть как только вы, например, будучи республиканцем, критикуете Россию или войну в Ираке, тут же попадаете под огонь всех СМИ сразу. Самый яркий пример – Дональд Трамп, который попытался кардинально поменять внешнюю политику США. Мало того что против него начали работать все телеканалы сразу, его еще и отключили от личных аккаунтов в соцсетях. Государственную цензуру приводят в действие частники, у них эти рычаги. А если кто-то откажется, то незаменимых в Америке не бывает. Определенно, есть что добавить по этой теме и нашему международному эксперту Вадиму Елфимову.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. В фильме белорусского классика Михаила Пташука «В августе 44-го», снятого по книге русского классика Владимира Богомолова, много пронзительных сцен. Но самая кульминационная, это когда незабвенный Владислав Галкин в роли чистильщика и волкодава из СМЕРШ Евгения Таманцева кричит, только что упаковав фашистских агентов-убийц, радостное и долгожданное: «Бабушка приехала!». Цитирую роман: «Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь несколькими чистильщиками пронзительное ощущение – «момент истины» по делу, взятому на контроль Ставкой». В чем же новость, спросите вы меня? А в моменте истины, в правде. В том остром ощущении, когда все стало абсолютно ясно, кто враг, а кто друг. И этот момент истины подарила нам, кроме всего прочего, военная специальная операция России по демилитаризации и денацификации окончательно запутавшейся Украины. Вадим Елфимов:

Момент истины наступил и для западных СМИ. Но, конечно, не в том смысле, что эти СМИ вдруг озаботились поиском истины (что вы, такого за западными СМИ отродясь не водилось и не будет никогда водиться), а в том отношении, что западная пресса, наконец, сама себе призналась: истина – это не ее. Она даже рядом не лежала с правдой. Как это самопризнание, саморазоблачение западных СМИ произошло? И чем оно отмечено? Как мы с вами можем его заметить?

Вадим Елфимов:

Раз уж начали сегодняшний разговор со СМЕРШ, то и продолжим в терминах этой замечательной и эффективной службы. Так вот, у контрразведки есть одна важная задача, которая формулируется так: «Заставить противника проявить свою сущность». И то верно, противник-то прикидывается невинным: «я тут за хлебушком вышел», законопослушным – «я с каждым разом все затебей и затебей!» И даже родным – «я ваши интересы считаю превыше своих собственных». И вот заставить такого склизкого притвору выдать самого себя, сбросить личину и перейти к враждебным действиям, то есть проявить свою сущность, – это шаг к тому, чтобы обезвредить врага. Как это работает в СМИ? Очень просто. Западные медиа десятилетиями промывали нам мозги. Потом их пудрили. Потом втирали в них какую-то дичь. И снова отмывали – уже от остатков здравого смысла. И все под тем предлогом, что это и есть свобода слова. Мол, мы на Западе говорим и показываем все, что хотим. Вадим Елфимов:

Миф о свободе слова – величайший из всех обманов человечества. Я не спорю, свобода слова нужна. Но есть ли сегодня на Западе возможности для нее? Вот недавно один из самых известных журналистов мира Джулиан Ассанж женился. А знаете, где он женился? В британской тюрьме. Где ему с невестой – пардон, уже с женой – не предоставили права даже на первую брачную ночь.

Вадим Елфимов:

И это свобода слова? А за что сидит, причем без суда и следствия, а лишь в ожидании выдачи в США несчастный Ассанж? Если честно, он сидит за свою наивность. За свою веру в свободу слова. Он дерзнул говорить правду о Западе и при этом не покинул территорию Запада. Роковая для него ошибка! В отличие от одиночек-романтиков, все западные СМИ уехать с Запада не могут, даже теоретически. И они дружно забыли и про Ассанжа, и про истину, и держат в уме лишь интересы своих хозяев. Тех, кто их купил вместе с потрохами и мыслями. Но так было и раньше. В чем же новизна? Почему мы говорим, что западные СМИ сегодня саморазоблачились? Почему можем согласиться с героем пьесы Джона Бойнтона Пристли? А вот почему. Теперь, говоря правду, показывая правду, мы это делаем так, что они ничего не могут нам возразить. Ибо мы больше не играем в их свободу слова, а мы просто и точно говорим правду слова. Вернее, слово правды. И называем вещи своими именами. И западным СМИ не остается ничего, кроме как хвататься за пластырь и банально заклеивать правде рот.