Открыл 2 фудтрака. Поговорили с бизнесменом, который запустил своё дело во время пандемии

Новости Беларуси. В Беларуси прошла неделя предпринимательства. К нам приехали представители бизнеса из разных стран. В обсуждении участвовали также дипломаты, чиновники, ректоры вузов. Одним словом – мероприятие масштабное и значимое, как того требует тема. Но бизнес – это не всегда про крупные инвестиции и миллионные сделки. Все больше мы говорим о среднем, малом и даже микро, но все-таки бизнесе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

И пока плоды сельского бизнеса становятся доступнее городским жителям, есть и другая тенденция: типично городской вариант бизнеса приходит в деревни и агрогородки. Например, в Гродненском районе в агрогородке Путришки надежно припарковался яркий фудтрак.

Тесто мы делаем сами. Растягиваем тесто все ручками, чтобы весь воздух оставался внутри. Меню для своего мобильного фудтрака Андрей Якусевич полностью придумал сам – еще бы, за плечами 15-летний опыт повара и шефа гродненских ресторанов. Руководствовался принципом – должно быть вкусно и сытно. Продукты почти все белорусские, а секрет итальянского шарма в пицце на дровах. Бизнес в арогородке Путришки не случайно – Андрей здесь вырос. Открыть свое дело – давняя мечта, но не решался. А тут – не было бы счастья, да несчастье помогло.

Андрей Якусевич, бизнесмен:

И вот случился апрель 2020 года – это пандемия. Резко у всех просели выручки, очень много заведений закрылось, в том числе и заведение, где я работал тоже просело. В тот момент принял такое решение важное, что нам пора что-то делать свое. Мы стоим сейчас на месте. У нас есть аудитория своя здесь на трассе, много, кто проезжает, есть своя аудитория. Но в основном это праздники. Выезды летом в сезон – это очень классно.