Уникальный институт народовластия – Евгений Пустовой о стратегическом значении ВНС
Что было, что есть и что будет – это не гадание, а четкая установка развития любимого города. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Давайте поговорим о роли и будущем ВНС. Оно названо уникальным институтом народовластия. Каковы ваши ожидания от работы этого органа в ближайшие годы? Каково будет его взаимодействие, в частности, с Минским горсоветом? Какие идеи, может быть, опыт и наработки депутатского корпуса столицы помогли в работе нынешнего заседания ВНС?
Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:
Во-первых, все депутаты уровня Мингорсовета, как и областных уровней – это члены ВНС. Делегаты, члены. То есть мы уже в этом присутствуем процессе. Второй момент – мы же работаем с людьми. Мы собираем информацию, фильтруем. Зачем эта статистика? Для того, чтобы понять, что людей волнует. Приходили же тоже люди с какими-то не только требованиями, а предложениями. Это тоже аккумулируется и собирается. То есть это вовлечено. Само ВНС – это и есть, в том числе депутатский корпус, который постоянно вовлечен.
ВНС почему уникально? Во-первых, историчность этого всего. Говорят, допустим, американское. Сейчас на слуху снова Штаты. Там говорят об избирательной системе: у нас она такая, это мы потому что такие, у нас политические сильные традиции. Нашей политической традиции сколько? Тысячелетия – Новгородское вече, Полоцкое, когда гурьбой собирались и решали вопросы. Даже князя могли отставить. Потом, правда, без этого князя, как была история с Александром Невским, никак. О роли личности в истории и персонификации ответственности. ВНС в этом смысле тоже переняло это.
Евгений Пустовой:
Второй момент – Усебеларускі народны сход. ВНС – это еще и страховка, если чего-нибудь. Мы тогда политическим аппаратом не очень владели. Но Президент же сказал, признался, что как историк, понял: надо собирать. ВНС нас уже сохранило. Сначала переворачивали милицейские машины, потом бы так же перевернули страну. Пример, куда ни глянь. Тогда в 1996 году Президента поддержали. Сейчас мы уже поддерживаем и Президента, и тот курс, ту модель развития. Ведь сейчас если в геополитику копнуть глубоко, далеко – время страшных пертурбаций. Как ответить на все эти вызовы? Чтобы мужчина даже оставался мужчиной, женщина – женщиной. Не произошло с нами как с Венесуэлой. Консолидация всего белорусского общества. ВНС – это еще и Беларусь в миниатюре. Там есть все – молодежь, священство, духовенство, атеисты, коммунисты.
Подробности в видео.