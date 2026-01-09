Уникальный институт народовластия – Евгений Пустовой о стратегическом значении ВНС

Что было, что есть и что будет – это не гадание, а четкая установка развития любимого города. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Давайте поговорим о роли и будущем ВНС. Оно названо уникальным институтом народовластия. Каковы ваши ожидания от работы этого органа в ближайшие годы? Каково будет его взаимодействие, в частности, с Минским горсоветом? Какие идеи, может быть, опыт и наработки депутатского корпуса столицы помогли в работе нынешнего заседания ВНС?

Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:

Во-первых, все депутаты уровня Мингорсовета, как и областных уровней – это члены ВНС. Делегаты, члены. То есть мы уже в этом присутствуем процессе. Второй момент – мы же работаем с людьми. Мы собираем информацию, фильтруем. Зачем эта статистика? Для того, чтобы понять, что людей волнует. Приходили же тоже люди с какими-то не только требованиями, а предложениями. Это тоже аккумулируется и собирается. То есть это вовлечено. Само ВНС – это и есть, в том числе депутатский корпус, который постоянно вовлечен. ВНС почему уникально? Во-первых, историчность этого всего. Говорят, допустим, американское. Сейчас на слуху снова Штаты. Там говорят об избирательной системе: у нас она такая, это мы потому что такие, у нас политические сильные традиции. Нашей политической традиции сколько? Тысячелетия – Новгородское вече, Полоцкое, когда гурьбой собирались и решали вопросы. Даже князя могли отставить. Потом, правда, без этого князя, как была история с Александром Невским, никак. О роли личности в истории и персонификации ответственности. ВНС в этом смысле тоже переняло это.