Какие процедуры стоит выполнить в холодное время года? Совет от косметолога

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра LABRIZ: Зима – это лучшее время для проведения активных и агрессивных методик, которые требуют периода реабилитации. Зимой низкая солнечная активность, что позволяет врачам-косметологам активно действовать аппаратными методиками. Какие же процедуры стоит выполнить в холодное время года?

СО2-шлифовка поможет вам сгладить мелкие морщины, улучшить рельеф кожи, устранить следы постакне. Также эта процедура будет способствовать обновлению кожи. Следующая процедура, которую бы я рекомендовала сделать зимой, – это микроигольчатый RF. Микроигольчатый RF сократит кожу, уменьшит выраженность морщин, дряблость кожи в области живота, внутренней поверхности бедер, а также плеч.

Зима – идеальное время для пилингов и обновления кожи. В зависимости от ваших проблем они могут быть поверхностные, срединные и глубокие. А вот справиться с пигментацией и сосудистыми звездочками вам поможет фотоомоложение кожи. Процедура на данном аппарате позволит также решить такие проблемы, как акне и розацеа. Такие процедуры помогут максимально эффективно использовать зимний период времени и обновить вашу кожу.

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